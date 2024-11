Miguel Bosé anuncia una gira por México y España en 2025 tras ocho años sin dar conciertos

Miguel Bosé arrancará en febrero de 2025 su nueva gira, Importante Tour, en México, donde ofrecerá once conciertos antes de pasar a España, y con la que el cantante vuelve a los escenarios tras ocho años, con la intención de visitar más países aún no desvelados entre el próximo año y 2026.

Con estos conciertos Bosé celebra su larga trayectoria a la vanguardia del pop, durante la que ha vendido más de 30 millones de discos y colocado más de 70 singles en los primeros puestos de las listas de éxitos en América Latina y Europa, recordó su promotora en un comunicado hecho público este jueves.

En esta nueva etapa, Bosé estará acompañado por una banda de músicos y coristas bajo la dirección musical de Mikel Irazoki. Juntos interpretarán una extensa lista de éxitos, entre los cuales no faltarán 'Amante Bandido', 'Te Amaré', 'Nena', 'Nada Particular', 'Si Tú No Vuelves' y 'Morena Mía', entre muchos otros.

La gira comenzará el 27 de febrero en Querétaro Centro de Congresos; seguirá en la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes el 1 de marzo; el Foro GNP Seguros de Mérida, el 5 de marzo; el Auditorio GNP Seguros de Puebla, el 8 de marzo; y el Auditorio Nacional de Ciudad de México, con fecha doble, el 14 y 15 de marzo.

Continuará por el Auditorio Citibanamex de Monterrey el 20 de marzo; el Auditorio Telmex de Guadalajara, el 27 de marzo; el Domo de San Luis Potosí, el 29 de marzo; el World Trade Center Veracruz de Boca del Río, el 5 de abril y el Poliforum León, el 17 de mayo.

Más adelante, Importante Tour hará parada en España, con fechas confirmadas en Murcia el 28 de junio y en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, A Coruña, Valencia, Alicante, Cádiz, Marbella y Santander a lo largo del mes de julio.

Las entradas para la gira saldrán a la venta el martes 3 de diciembre a las 12:00 pm y estarán disponibles en la web oficial del cantante.