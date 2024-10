Recuperan las palabras de Amaia Montero tras ser preguntada por Leire al frente de La Oreja de Van Gogh

Tras el comunicado de este lunes de La Oreja de Van Gogh para hacer pública la salida de Leire Martínez del grupo después de 17 años siendo su vocalista, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a la artista, de especulaciones acerca de si Amaia Montero, la primera cantante de la banda, regresará a ella, así como entrevistas antiguas en las que la una habla de la otra.

Es el caso de un clip que está circulando con una entrevista de hace unos años a Amaia Montero, cuando Leire Martínez llevaba ya diez años como vocalista del grupo.

"Leire lo ha hecho muy bien, Leire le ha echado mucho valor. Yo no creo que fuera nada fácil en ese momento tomar las riendas y ponerse en su lugar", afirmó entonces la de Irún.

"Ha trabajado muchísimo", recalcó Montero. Después, recordó que la conoció "muy brevemente muy al principio", pero que pudo hablar más con ella al ir a ver a su exgrupo a un concierto.

"Hay un buen rollo y yo creo que a Leire hay que valorarle totalmente todo lo bien que lo ha hecho. Las dos hemos estado ahí y me gusta eso, me gusta la unión, me gusta el buen rollo, el que tenemos, el cariño con los chicos. Vivimos algo que es absolutamente imborrable. No es nada común crecer de esa manera todos juntos ahí medio diciendo '¿qué es esto?'. Eso te une de una forma única", agregó.

Tras señalar que "la vida da muchas vueltas", subrayó que estaban "todos bien": "A ellos les va muy bien en su carrera, están muy bien y lo sé porque tengo relación con ellos y a mí me va bien y estoy bien".

Por el momento, Leire Martínez no se ha pronunciado sobre su salida de La Oreja de Van Gogh. La presentadora Mar Montoro, en el programa Juntos de Telemadrid leyó este lunes un supuesto mensaje suyo que decía lo siguiente: "Corazón, el grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado, cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir".