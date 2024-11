Robe se despide indefinidamente de los escenarios tras sus problemas de salud

Roberto Iniesta, más conocido como Robe, ha informado que desconoce cuándo podrá volver a los escenarios. Después de que tuviera que cancelar los últimos conciertos de su gira, que iban a haber sido en Madrid, por un tromboembolismo pulmonar, el de Plasencia ha apuntado que desconoce cuándo va "a estar en condiciones".

Lo ha hecho a través de un comunicado que ha compartido en su página web. En él, ha apuntado que ya se encuentra "mejor" y, por lo tanto, está en casa. Asimismo, ha agradecido las muestras de cariño que les han llegado en los últimos días. "Lo que no se me pasa es la puta rabia que me da no haber podido acabar la gira como estaba previsto", ha apostillado.

En este sentido, ha informado de que, tras la cancelación de los conciertos de Madrid, han preferido no hablar de posibles aplazamientos porque desconoce en qué momento estará "en condiciones".

"Por último, agradeceros a toda la gente que habéis venido a vernos en esta gira tan bonita y que tanto hemos disfrutado. Y deciros que las ganas de volver no nos las quita nada", ha añadido antes de despedirse con un "¡hasta siempre!".

El artista anunció la cancelación de los dos últimos conciertos apenas unas horas antes del momento en el que estaba programado el primero de ellos. Entonces, con un comunicado también en su web, Robe precisó que había sido diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar y que estaba obligado a guardar reposo absoluto.

Sobre las entradas de ambos espectáculos, ya en el momento de la emisión del primer comunicado, precisaron que serían devueltas "de forma automática" a lo largo de la semana siguiente.