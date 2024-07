El emotivo tatuaje de Lady Gaga con el que recuerda a su gran amigo

Era la gran esperada y ahí estaba. Lady Gaga ha sido la primera en actuar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. La cantante y actriz estadounidense se ha atrevido con el francés versionando Mon truc en plumes de Zizi Jeanmaire, todo ello acompañado de una decena de bailarines en una gran actuación musical con un estilo muy cabaretero.

Más allá de la indumentaria, firmada por Dior y completada por grandesnpompones rosas, las miradas también se han ido al brazo de la cantante, en el que se ha podido ver un tatuaje de una trompeta con el que recuerda al que fue su gran amigo, Tony Bennet: "Le pedí a Tony que me dibujara una trompeta, y él me dibujó la trompeta de Miles Davis. Luego me la tatué con su apellido, Benedetto, debajo. Solo para recordar siempre este tiempo juntos", expresó la cantante en una entrevista a la revista People. Bennet falleció hace poco más de un año, el 21 de julio de 2023 en Nueva York.

Un gran amigo para la reconocida artista

Fue en 2011 cuando Tony Bennet, tras escuchar a Lady Gaga interpretar Orange Colored Sky en una gala solidaria, le invitó a grabar un dueto. La unión de Lady Gaga y Tony Bennett tuvo su punto álgido en 2014, cuando presentaron el álbum Cheek to Cheek, el cual tuvo una gran acogida entre los fans. Anything Goes, una composición de Cole Porter, It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing), Sophisticated Lady, Lush Life formaron el repertorio basado en canciones del Great American Songbook que forjó una relación que fue más allá del plano musical.

"Extrañaré a mi amigo por siempre. Extrañaré cantar con él, grabar con él, hablar con él, estar juntos en el escenario. Con Tony, pude vivir mi vida en un túnel del tiempo. Tony y yo teníamos este poder mágico”, publicaba la artista en su cuenta de Instagram pocos días después del fallecimiento de Tony Bennet. En la publicación dejó un emotivo mensaje de despedida: “Nos transportamos a otra era, modernizamos la música juntos y le dimos nueva vida como dúo cantante. Pero no fue un acto. Nuestra relación era muy real. Seguro que me enseñó sobre música, sobre la vida en el mundo del espectáculo, pero también me mostró cómo mantener el ánimo en alto y la cabeza bien puesta. "Todo recto", decía”.