Un prestigioso urólogo rompe todas las creencias con el impacto de la cerveza en la próstata

El consumo de alcohol, especialmente de bebidas populares como la cerveza, se ha relacionado durante años con el aumento de varias enfermedades y problemas, también en el caso de la próstata especialmente e partir de cierta edad.

Sin embargo, el urólogo colombiano Francisco Javier Usubillaga, da en su web algunas claves a tener en cuenta esta relación. Según explica, "el consumo excesivo y crónico de alcohol, incluida la cerveza, puede incrementar la inflamación en el cuerpo, lo que se ha asociado con problemas prostáticos como la prostatitis".

Asimismo, recuerda que algunos estudios asocian el consumo de alcohol con el mayor riesgo de varios tipos de cáncer, entre ellos el de próstata. Aunque haya distintas conclusiones considera "importante tener en cuenta esta relación".

No obstante, aclara que no todo el consumo conlleva ese riesgo siempre y cuando sea con moderación. "El consumo ocasional de bebidas alcohólicas no afecta significativamente la salud de la próstata", explica.

Para evitar dolencias, tanto de próstata como otros problemas de salud, pide mantener un estilo de vida saludable, haciendo suficiente ejercicio regular y manteniendo una dieta sana y equilibrada.

Además, recomienda tener exámenes médicos regulares como los de análisis de PSA, especialmente recomendado en España a hombres a partir de los 45 años, más aún si se cuentan con antecedentes familiares. A partir de los 50 años, se recomiendan exámenes urológicos anuales aunque no se tengan factores de riesgo.

