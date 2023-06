Juguetes, zapatos, portátiles… la segunda oportunidad de los objetos rechazados que fueron arrojados al mar

El océano cubre más del 70% de la Tierra y aporta más del 50% de oxígeno del planeta y, a pesar de ello, lo estamos destruyendo. Extraemos más de lo que reponemos y lo llenamos de basura que amenaza seriamente su flora y fauna: en los últimos años, el 90% de las grandes especies marinas han desaparecido y el 50% de los arrecifes de coral han sido destruidos.

De los peligros que le acechan se viene hablando hace ya décadas. Fue en 2008 cuando las Naciones Unidas establecieron un día, el 8 de junio, como Día Mundial de los Océanos para animar al trabajo conjunto y comprometido en su protección y gestión sostenible.

Es una realidad que nuestros océanos necesitan más apoyo y mimos que nunca; de gobiernos, instituciones, empresas y de nosotros, los ciudadanos. ¿Sabes cuánto tiempo tarda en desaparecer un envase de plástico del fondo marino? Alrededor de 400 años. Y un ordenador portátil, más de 500 años.

Un ‘Darth Vader’ o un ‘Yellow Submarine’ de juguete bajo el mar

El fondo de los mares se ha convertido casi en un basurero, y no sólo de envases de plástico, toallitas o colillas. Neumáticos, pequeños electrodomésticos, zapatos, lavabos…y hasta una figura de Darth Vader y un submarino amarillo de juguete rescataron del agua los buzos de la expedición submarina que la compañía energética EDP apoyó en la costa portuguesa de Sesimbra el año pasado.

Esta fue la mayor limpieza subacuática realizada hasta la fecha, tal y como certifica Récord Guinness, y en ella más de tres toneladas de residuos fueron sacados de los fondos marinos. Ahora muchos de esos objetos, que sus dueños decidieron arrojar al agua para desprenderse de ellos, son protagonistas de una especial exposición, Backwash, que puede ser visitada de forma gratuita del 8 al 30 de junio en la Gran Vía de Madrid —concretamente en el número 66—.

Dos visitantes de la exposición ante unos zapatos rescatados del mar.

Las piezas de la muestra – integrada en este proyecto que toma el nombre de Backwash, asociado al movimiento de las mareas—, también pueden visitarse online, así como hacer donativos con fines solidarios. El importe total recaudado será destinado a la ONG The Ocean Clean Up, una organización que desarrolla y utiliza tecnologías avanzadas para eliminar los residuos plásticos de los océanos de todo el mundo. Cada año se vierten a los océanos, hogar de alrededor del 80% de toda la vida del mundo, unos 12 millones de toneladas de plásticos, el equivalente a más de 100.000 ballenas azules.

Elegimos la Tierra y elegimos el océano



La exposición Backwash es una de las iniciativas que completarán la celebración de la conferencia mundial We Choose Earth, que se celebra en Madrid el 22 de junio, donde se debatirá sobre el futuro de la Tierra y sobre la necesidad urgente de acelerar la transición energética. El encuentro contará con reconocidos defensores medioambientales y sociales, entre ellos la directora y productora de documentales, exploradora y naturalista, Céline Cousteau.

Al igual que su padre y su abuelo, Jacques Cousteau, el biólogo marino e investigador mundialmente conocido por sus documentales sobre la vida en los océanos, la intención y el corazón de Céline siempre está puesto en los mares. “Nuestro cuerpo es naturaleza. Si pensamos en los paralelismos entre la forma en que se construye y crea la Tierra, alrededor del 71% de agua es lo que es el planeta y nuestro cuerpo es más o menos lo mismo. Si piensas en los órganos de nuestro cuerpo, si un órgano de nuestro cuerpo no funciona bien, todo el sistema de nuestro cuerpo no funciona bien. Lo mismo con la Tierra. Si el ecosistema oceánico no funciona, la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar, si los manglares están desapareciendo… entonces existe una amenaza para las zonas costeras. Entonces todo el sistema está fallando”, explica la activista.

Las entradas para asistir a la conferencia We Choose Earth están a la venta a través de la web. El importe recaudado se destinará a entidades que actúan en diferentes ámbitos relacionados con el cuidado ambiental, la transición energética y la concienciación de la sociedad como son ECODES, La España Azul y Ecomar.