El movimiento impulsado por ‘We Choose Earth Tour’ ya es realidad: “Nos gustaría seguir vivos y por eso necesitamos el cambio”

Fue el músico Macaco el encargado de inaugurar We Choose Earth Tour, la conferencia mundial sobre medioambiente y transición ecológica impulsada por EDP, con uno de sus temas más reivindicativos Blue (Diminuto Planeta Azul). La inspiradora canción sirvió para colocar a los espectadores que llenaban el Teatro EDP Gran Vía en contexto a través de una de las herramientas más eficaces: la música.

“Blue, diminuto planeta azul / Donde habitan los nuestros / Donde habitas tú”, dice su estribillo. Porque de lo que se trataba este jueves era de poner el foco en la Tierra y reflexionar sobre la necesidad de pisar el acelerador para poder salvarla —y salvarnos— y de hacer balance de lo que estamos haciendo por ella y de lo que aún podemos hacer.

Relevantes figuras internacionales en la lucha por el cambio climático y la transición energética actuaron como cicerones del movimiento que este encuentro quiere impulsar, compartiendo experiencias, conocimientos y, en muchos de casos, optimismo para continuar avanzando en la defensa del medioambiente y del planeta.

El futuro en manos de las mujeres y de los jóvenes

Una de las ponencias más esperadas era la de la abogada especializada en Derecho Internacional Amal Clooney, que nada más pisar el escenario reconoció que era la primera vez que estaba en Madrid.

Amal Clooney, abogada especializada en Derecho Internacional, fue la primera ponente de We Choose Earth Tour. Dani Mora

Como no podía ser de otra manera, la abogada inició su discurso lanzando un mensaje en defensa de los Derechos Humanos, de los derechos de los perseguidos por motivos raciales, religiosos, pero especialmente de las mujeres.

“Nunca se va a poder hacer frente a todos los problemas y a los retos del planeta si se limita a la población y se elimina a la mitad de la misma, pues obviamente no se avanzará más rápido” Amal Clooney

Clooney, además, no dudó en exigir todo el protagonismo a los más jóvenes, de los que ha destacado su compromiso y sus valores: “Haríamos mejor quitándonos de en medio porque la próxima generación puede hacerlo mejor que nosotros”.

Y es que esa nueva generación, en palabras de la activista Sophia Kianni —que a sus 21 años es Miembro del Grupo Asesor de Jóvenes de la ONU sobre el Cambio Climático— es la que más tiene que perder y la que enfrenta su momento más delicado.

El historiador Peter Frankopan posa divertido antes de comenzar la conferencia. Dani Mora

Los datos que evidencian las consecuencias dramáticas que ya está generando el cambio climático los dio el historiador británico Peter Frankopan, autor de El corazón del mundo. “La forma en la que vamos a consumir nuestro presupuesto energético va a crecer de manera muy rápida porque nunca hemos sido tantas personas como ahora”, alertaba el escritor sobre la urgencia de acelerar el cambio de modelo y la necesidad de que la relación entre el planeta y el hombre esté marcada por la preocupación por el cambio climático, la deforestación y el agotamiento de los recursos naturales.

“Nuestros antepasados ya estaban preocupados por estas cuestiones, por el medioambiente, por los bosques que se iban talando… Y hay muchas ciudades que no pudieron adaptarse a tiempo” Peter Frankopan

¿Por qué tenemos que acelerar la transición energética?

Aunque en los últimos tiempos lo hemos escuchado por activa y por pasiva, en el marco de We Choose Earth Tour se ha querido ahondar un poco más en los motivos por los que la aceleración de la transición energética es una urgencia. Para ello, ha reunido un panel de expertos que desde diferentes perspectivas han profundizado en el ritmo del cambio.

Júlia Seixas, pro-rectora de la Universidad de Lisboa, volvió a mostrar los datos que hacen necesaria la descarbonización total: “Desde hace 200 años hemos liberado más de dos mil trillones de toneladas de carbono a la tierra, los océanos y la atmósfera, y su consecuencia irremediable ha sido el calentamiento global y los fenómenos meteorológicos extremos. Y aunque logremos la emisión 0, aún queda carbono en la atmósfera, por lo que tendremos que seguir manteniendo esos objetivos e incluso hacerlos más ambiciosos”, ha insistido.

“Lo cierto es que hoy por hoy las renovables son accesibles y los precios han bajado. Nos hemos encontrado con que también hemos reducido el consumo energético. Hay eficacia de consumo y eficacia energética, y estos son buenos ejemplos a seguir” Júlia Seixas

Para Enrique Dans, profesor de Innovación en la IE Business School, la clave para resolver la emergencia climática es la transición energética, “el proceso de innovación más importante y también el problema más importante de nuestro tiempo”.

“Es posible tener un mundo con energías 100% renovables. Ya no necesitamos energía nuclear, aunque no sea lo más inteligente desmantelar todas las centrales” Enrique Dans

Coinciden Cecilia MoSze Tham, CEO de la empresa Futurity Systems, y Lubomila Jordanova, CEO de Plan A y fundadora de Greentech Alliance, compañía que ayuda a descarbonizar empresas, en que no hay que pensar en el futuro como algo pasivo, que nuestra obligación es aceptar los desafíos y crear ese futuro porque solo así lo podremos hacer mejor, ”especialmente algo tan urgente como la transición de energía verde”.

“Nos gustaría seguir vivos y por eso necesitamos el cambio” Lubomila Jordanova

Algo de lo que especialmente tienen que ser conscientes las empresas, que no solo han de evaluar su buen funcionamiento por los beneficios, también por lo que aportan a la estabilidad de nuestra sociedad y del medioambiente: “Su modelo de negocio no va a sobrevivir a la próxima década si no se adaptan a las situaciones derivadas del cambio climático”, aseguraba Jordanova.

Un paso atrás para coger carrerilla

La emoción y el sentimiento de este encuentro lo puso la naturalista y directora de documentales Céline Cousteau, que hizo viajar al público hasta la Amazonia y la Antártida, las dos grandes reservas de biodiversidad del mundo donde los efectos del cambio climático y la deforestación causan estragos.

Desde el estrado instó a todos a volver a la naturaleza, nuestra razón de ser, a consumir de forma responsable y pensar “por qué lo compro y de dónde viene”, y a aplaudir iniciativas que son esperanzadoras. Compartió con todos el caso de un pueblecito de pescadores de Cabo Pulmo, en México, donde se creó una zona de protección para preservar su ecosistema marino. A sus habitantes se les concedieron ayudas mientras sus actividad pesquera estuvo limitada y, diez años después, grandes bancos de peces pueblan la zona y la economía de todas esas familias, además de en la pesca, se sustenta en el turismo, sostenible, eso sí.

"Hay que cumplir con los Objetivos de Desarrollo Interno para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ser, pensar, colaborar y actuar" Céline Cousteau

Para Cousteau, la oportunidad de hacer frente a la crisis climática nos invita a dar un paso atrás para coger carrerilla y dar con la solución.

Una solución que para Adam Grant, reconocido psicólogo organizacional que protagonizó la conferencia Convertirse en el futuro, pasa por desafiar lo establecido, correr riesgos y dejarlo en manos de la creatividad.

"¿Cómo podemos cambiar de plan para salvar la Tierra? Hay que aprender a pensar como un científico: empezar a escuchar las ideas que te hacen pensar y no solo las opiniones que te hacen sentir bien" Adam Grant

El cambio de paradigma es una realidad

A la creatividad como parte de la solución, la joven activista Sophia Kianni suma la escucha porque es aquí donde la Generación Z juega un importante papel y las redes sociales como lugar de encuentro de todos ellos.

La joven activista Sophia Kianni a las puertas del Teatro EDP Gran Vía de Madrid. Enrique Cidoncha

“Gran parte del trabajo que he hecho con la ONG Climate Cardinals, la organización de cambio climático más importante y en la que sus miembros tienen una media de 16 años, ha sido una serie de consultas con personas de distintos países para compartir experiencias e ideas de cómo reducir el consumo de combustibles fósiles y dar prioridad a la inversión en empleos verdes”, explicaba Kianni.

“Empoderar a los jóvenes es crucial para acelerar la acción climática. No solo representamos a los futuros líderes y tomadores de decisiones, sino que también somos hoy agentes efectivos de cambio” Sophia Kianni

Para empresas como Ikea, esa nueva generación siempre está en el punto de mira. Así lo confirmaba Laura Ruíz de Galarreta, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de IKEA en España, que insistió a lo largo de su exposición en la necesidad de no separar la iniciativa medioambiental de las iniciativas sociales, porque en la lucha por el planeta “no se puede dejar a nadie atrás”.

Javier Verdura, director de diseño de Tesla, otro de los gigantes empresariales que hace tiempo que asumieron el reto de ser parte activa de la protección del planeta, no dudó en afirmar que el cambio de paradigma es una realidad, argumentando con las cifras de su propio negocio. “Hemos pasado de vender 130.000 vehículos en 2012 a 130.000 vehículos cada 4 días. El crecimiento es exponencial en estos últimos 4 años”, así que no cabe duda de que todo está cambiando.

“No hay futuro sin una hoja de ruta clara hacia la sostenibilidad. Empresas, gobiernos y población tiene que apelar a la responsabilidad social como hoja de ruta” António Coimbra

El caso del fabricante de coches eléctricos es uno de los ejemplos más relevantes de cómo la tecnología puede ayudar a acelerar esa transición energética y António Coimbra, presidente de Vodafone España, apeló a ello en su intervención en We Choose Earth Tour: “La tecnología conectada puede transformar la forma en que vivimos, trabajamos y aprendemos. Al construir un futuro mejor con conectividad y digitalización, podemos innovar y crear una sociedad más eficiente, inclusiva y sostenible”

Miguel Stilwell D’Andrade, director ejecutivo de EDP en un momento de la charla que mantuvo con Amal Clooney. Enrique Cidoncha

“Acelerar la transición energética requiere el esfuerzo de todos”, concluía Miguel Stilwell d’Andrade, consejero delegado de EDP, para cerrar esta primera parada de la We Choose Earth Tour. Aumentar la concienciación, cambiar nuestra forma de consumir, pensar en prevenir en vez de en curar, volver a la naturaleza, romper barreras mentales, empoderar a los jóvenes, apostar por la responsabilidad social… son algunas de las conclusiones que el encuentro de expertos certificó como inapelables para frenar la situación climática actual.