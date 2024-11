Georgia gana Eurovisión Junior en Madrid y La Lola de Chloe DelaRosa queda sexta

La extremeña Chloe DelaRosa, de sólo nueve años, ha logrado este sábado la sexta posición en el festival celebrado este sábado en La Caja Mágica de Madrid, el primer evento del universo eurovisivo que ha tenido lugar en nuestro país desde Eurovisión 1969.

La representante española, que defendía su canción Como La Lola, ha sido la sexta favorita de los jurados y la cuarta del televoto, recibiendo en total 144 puntos. Mientras, el arrase entre los expertos le ha servido a Georgia para ganar con Andria Putkaradze y una preciosa carta de amor a su madre, quedando por muy pocos puntos por encima de Portugal. De esta manera, Georgia se convierte en el máximo ganador de la historia del concurso, con cuatro triunfos (2008, 2011, 2016 y 2024).

Chloe DelaRosa suma así otro digo resultado al palmarés de RTVE en el formato junior del concurso europeo, que ya se compone de una victoria (María Isabel, que ha participado en el número de apertura del festival), tres platas, dos bronces, un cuarto puesto, dos sextos lugares y un decimoquinto. Aunque la ansiada segunda victoria, de nuevo, quedará para otro año.

No fue por demérito de nuestra "cantista" (como así le gusta definirse a Chloe), que supo entregarse al máximo para protagonizar una actuación enérgica, colorida y hasta 2.0. Todo salpicado de una estética que abrazaba lo retro, con los lunares que decoraban el improvisado camerino de la española, y también lo vanguardista, con una recreación visual de la interfaz de TikTok en los fondos utilizados. De hecho, durante unos segundos, la imagen pasó de formato 16:9 a 9:16, y se pudo ver a usuarios reaccionando con corazones y comentarios de apoyo para la candidatura española.

Esa es la esencia que también recoge su canción: un homenaje a las artistas punteras de hoy - Shakira, Taylor Swift, Olivia Rodrigo o Karol G -, pero sin olvidar el referente de las eternas. Como La Lola. Lola Flores. "Va por ti, Lola", ha dicho Chloe al final de su actuación. Y es que La Faraona es la otra gran protagonista indiscutible del número, el espejo al que la niña se mira para triunfar en la música.

Durante al menos tres minutos, su sueño se hizo realidad. Porque la puesta en escena ideada por la delegación española pretendía imitar el concierto de una gran estrella que recibe los vítores del público dentro de un extenso tour con numerosas fechas en la agenda. Además, como toda gran artista, Chloe estaba acompañada de un cuerpo de baile - formado por Amy Gómez-Limón, Ilinca Nour, María Barrios y Laia Núñez— que vestía ropa deportiva de color magenta y chaqueta de lunares. De nuevo, el enlace entre lo clásico y lo moderno. Y en sus espaldas, planchadas, las siluetas de sus grandes divas del pop.

Pese al buen resultado y la gran actuación, aplaudida a rabiar por los asistentes a la Caja Mágica, tanto a Chloe como a sus bailarinas se las vio visiblemente afectados en la green room durante las votaciones por no lograr un mejor puesto para España en una noche en la que ellas ejercían de anfitrionas.

Pero el galardón quedó reservado casi desde el principio para el georgiano Andria Putkaradze, que arrasó entre los jurados con la emotiva To my mum. Considerado el pequeño tenor de su país, el niño de 11 años ofreció una bella actuación al servicio de una balada que habla de la estrecha relación que une a todas las madres con sus hijos. La canción, en concreto, relata los sentimientos que siente el joven Andria cuando piensa en la importancia de su madre en su vida junto a todo lo que significa para él. Los expertos profesionales prácticamete fueron unánimes al dar sus "12 points" a Andria, mientras que en el televoto la propuesta no fue recogida con tanto entusiasmo.

Con esta victoria, que no figuraba en las principales quinielas antes del festival, Georgia suma su cuarto triunfo y se convierte en el país con más victorias en el formato infantil del concurso. Supera ya en uno a Francia, ganador del año pasado y que en esta ocasión ha quedado en cuarta posición con Titouan y su contagioso Comme ci, comme ça.

Su arrase entre los jurados dejó sin opciones al resto de sus rivales. Ni siquiera la victoria en el televoto de Portugal permitió a su representante - Victoria Nicole - acariciar el triunfo. Quedó en segunda posición, a 26 puntos del georgiano en la clasificación final. La intérprete, de origen venezolano y que se enamoró de la música escuchando canciones de ABBA, firma con su Esperança el mejor resultado histórico del país luso en el concurso. El bronce fue para el ucraniano Artem Kotenko, que presentó con Hear me now la propuesta pop más completa y competitiva de la noche.

Prueba superada para RTVE

El festival celebrado este sábado en Madrid también supone un éxito para RTVE, que ha demostrado ser capaz de organizar un festival de primer nivel 55 años después del que tuvo lugar en el Teatro Real. La factura técnica del show fue impecable, con una digna realización y un escenario con múltiples recursos, destacando sobre todo la pantalla vertical de 19 metros de alto y 11 de ancho que rompe con la tradición de apostar por visuales horizontales.

Ruth Lorenzo, Marc Clotet y Melani García tuvieron un emotivo recuerdo para las víctimas de la DANA de Valencia al principio de la gala y estuvieron muy correctos en su labor de presentadores. Mientras, Abraham Mateo fue el encargado de amenizar el intermedio con una reinterpretación moderna y contagiosa del Maniac que sonaba en la película Flashdance. Un espectáculo, en su conjunto, que puede equipararse al habitual en el formato sénior y que sirve como carta de presentación para que RTVE pueda también organizarlo en el futuro. Sólo nos queda ganar Eurovisión.