Éste es el nombre español de niña más desafortunado: lo llevan más de 200.000 personas

Es posible que lo primero que digan muchas personas al saber que el significado de su nombre, si es que no lo saben, o el de algún ser querido, no es nada agradable sea que nada mejor como repetir el del padre o la madre, como se hacía antes a menudo. Hay gente que se compra un diccionario de nombres cuando está esperando un bebé, en los que vienen todos sus significados, y lo cierto es que los hay muy detallados y ayudan a sacar ideas. Pero la mayoría de las personas piensan más en el sonido del nombre al escogerlo para sus hijos o en si les recuerda a alguien o algo que les despierta simpatía. Un clásico ejemplo es el auge de nombres de recién nacidos en referencia al nombre de mujer o de hombre que da título a alguna canción muy conocida. Entre las canciones clásicas están, por ejemplo, Penélope o Gwendolyne.

Pero, ¿qué pasa con el significado de ese nombre? No lo mira casi nadie antes de escogerlo. Así nos encontramos con casos como, por ejemplo, el de Marta. ¿Quién no tiene a alguna en la familia en España o en su entorno? De hecho, en España hay en la actualidad, 227.510 niñas y mujeres con este nombre, según datos de Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2021. Pero resulta que tiene un significado que no suena tan bien: es un nombre de origen hebreo y significa “afligida”. También es muy común en inglés (Martha) o en francés (Marthe) en francés.

Pero no es el único caso de nombres que cuentan con algún significado desafortunado. Camila, de origen latino, es “la que espera el sacrificio”, no sabemos si es consciente de ello Camilla Parker Bowles, la actual reina del Reino Unido, esposa de Carlos III. Otro ejemplo que, además, vale para el masculino y para el femenino, es Claudio y Claudia, “el cojo” y “la coja”. Lo mismo ocurre con Cecilio y Cecilia. Son nombres también de origen latino y significan “pequeño ciego” y “pequeña ciega”. Es común en muchos idiomas: Cecily, en inglés; Cécilie, en francés o Cäcilie, en alemán…

Hemos escogido otro ejemplo de nombre muy común con significado desafortunado, aunque la lista es muy extensa, muy típico de nuestro país, Blas, que se emplea también mucho en América Latina, significa “tartamudo”. Existen también algunas versiones parecidas en idiomas como el alemán (Blasius), francés (Blaise) o italiano (Biagio).

Y, para terminar, recordamos algunos de muy diferentes orígenes para que se vea la poca atención, o también puede que la poca importancia, que mucha gente de todo el mundo le da al significado de un nombre a la hora de escogerlo. De origen ruso nos encontramos con Boris, cuyo significado es “pelea”; de origen germano, Velasco, que significa “cuervo”, o, de origen hebreo, Leila, que es “oscura en vanidad”.