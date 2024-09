La miopía en niños aumenta y un estudio revela el motivo que hay detrás

Un estudio realizado por la Fundación Alain Afflelou y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) reveló que la prevalencia de miopía en niños de 5 a 7 años que utilizan pantallas más de tres horas al día fue del 20,7% en 2023. Este dato supera ligeramente la prevalencia media en esta franja de edad, que se situó en el 20,3% durante el mismo año.

El profesor Miguel Ángel Sánchez, del departamento de Optometría y Visión de la Facultad de Óptica y Optometría de la UCM, explicó que factores como el tiempo al aire libre, las actividades de cerca y el uso de dispositivos digitales influyen significativamente en la prevalencia de miopía, especialmente en edades tempranas. Los niños que pasan más tiempo realizando actividades de cerca o usando dispositivos digitales más de tres horas al día presentan una prevalencia de miopía del 20,7%, en comparación con el 14,8% de aquellos que usan pantallas entre 0 y dos horas diarias.

Además, el estudio destacó que la prevalencia de miopía es mayor entre los niños que pasan menos tiempo al aire libre. Los niños que pasan menos de 1,6 horas al día al aire libre tienen una prevalencia del 19,7%, mientras que aquellos que disfrutan de más de 2,7 horas al aire libre tienen una prevalencia del 15,82%.

Durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, los niños pasaron menos tiempo al aire libre y más tiempo frente a las pantallas. Sin embargo, los datos recientes muestran que las tasas de miopía se han mantenido estables sin un aumento significativo. Según Sánchez, esto podría deberse a una mayor concienciación sobre la importancia de pasar tiempo al aire libre tras el confinamiento.

El estudio también señaló que no se encontraron diferencias en la prevalencia de miopía en función de las horas de sueño o la calidad del mismo. Tanto los niños que se despiertan varias veces por la noche como aquellos que duermen sin interrupciones presentan porcentajes similares de miopía.

En este contexto, los expertos subrayan la importancia de realizar revisiones ópticas periódicas a los niños para detectar la miopía a tiempo y evitar su progresión. La directora de formación de la Fundación Alain Afflelou, Ana Díaz, enfatizó que muchos niños no son conscientes de que no ven bien porque no saben lo que es ver correctamente. Por ello, recomienda realizar exámenes visuales completos desde la edad primaria para corregir o retrasar la evolución de la miopía.

La Fundación Alain Afflelou ha lanzado la 25ª edición de su Campaña en favor de la salud visual infantil, ofreciendo revisiones gratuitas y gafas graduadas a niños en edad escolar que las necesiten. Esta campaña estará activa hasta el 20 de octubre, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la salud visual y prevenir el avance de la miopía en los más pequeños.