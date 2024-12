Un estudio científico alerta del gran riesgo que sufren los niños cuidados por sus abuelos

Aitor Diago via Getty Images

Los momentos que pasan los abuelos cuidando de sus nietos es de los mejores recuerdos que éstos últimos tendrán sin duda durante toda su vida. Les dan cariño sin la presión y responsabilidad diaria de la paternidad y maternidad y les miman todo lo que pueden. Pero esto no debería estar reñido con que no les consientan demasiado a la hora de darles alimentos poco saludables y dulces, tal y como advierte un estudio realizado un equipo de la Adam Smith Business School, un centro que pertenece a la University of Glasgow y de la Universidad de Alicante.

Este informe ha analizado el impacto que tiene el cuidado de los abuelos en la alimentación infantil, específicamente en el riesgo de sobrepeso y obesidad de los niños. Ha sido realizado por los investigadores Dimitris Christelis, de la Adam Smith Business School en la University of Glasgow, y Alba Sóñora Noya, doctora del Departamento de Fundamentos de Análisis Económicos de la Universidad de Alicante (UA), en la actualidad, investigadora en el University College London (UCL).

El estudio, basado en datos del Millennium Cohort Study del Reino Unido, concluye que los niños bajo el cuidado regular de sus abuelos tienen un 10% más de probabilidad de desarrollar sobrepeso u obesidad, en comparación con los que no a cargo de ellos. El informe se realizado con población del Reino Unido, aunque sus resultados son extrapolables a España donde los hábitos analizados son similares, según los investigadores.

Y destaca los principales factores que provocan esta situación, en especial, que muchos abuelos mantienen costumbres alimentarias tradicionales, como la creencia de que “cuanta más cantidad de comida se tome, mejor”, lo que los lleva a ofrecer porciones de comida demasiados grandes, así como a darles, como decíamos antes, demasiados caprichos altos en azúcares.

Otro factor que destacan es que la edad avanzada de los abuelos o sus posibles problemas de salud relacionados con ella suelen limitar el tipo de actividades que hacen con sus nietos a las que resultan ser más sedentarias. Por lo que, por lo general, el tiempo que están a su cuidado apenas realizan actividad física.

En España, la obesidad infantil ha ido en aumento en los últimos años. Por ejemplo, según el Estudio Aladino (que realiza por el Observatorio de la Nutrición y de estudio de la Obesidad de la Agencia Española de la Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030) recoge en su informe de 2023 “una prevalencia del exceso de peso en escolares del 36,1%, aunque el dato mejora en 4,5 puntos porcentuales con respecto al periodo 2009-2013”.