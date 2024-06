Bad Gyal zanja la polémica y le bastan estas tres palabras para autodefinirse

Bad Gyal se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Tras la publicación de su último álbum, La Joia, se ha pasado estos últimos meses en una gira que la ha llevado por prácticamente todo el territorio nacional y a algunas ciudades del mundo, como París.

Su trabajo más reciente ha sido junto a la La Reina del género, Ivy Queen: Perdió. Y este fin de semana, El País ha publicado una entrevista con la artista catalana que llegó en 2016 para revolucionar el panorama del reguetón y el dancehall al son de temas como Fiebre, Jacaranda o Chulo, más recientemente.

Durante la conversación, uno de los aspectos de los que habla la artista es cómo se autodefine. Anteriormente se había visto envuelta en una polémica por referirse a sí misma como "una pija con mucho barrio".

Dada la trayectoria de su padre, el actor Eduard Farelo, y la carrera que está empezando también a construirse su hermana, Muchkaa, se ha llegado a decir que la mayor de las tres hermanas Farelo es más bien un producto y que su relato no es del todo cierto. La artista ha sido clara: "Digamos que soy una pija de pueblo. No es que yo me sienta así, ni mucho menos, pero acepto la etiqueta".

Pero su reflexión no ha concluido ahí. En sus declaraciones para El País Semanal, Bad Gyal ha especificado que lo que le "resulta curioso" es que "cuatro fundamentalistas de lo urbano me acusen de no haber pasado hambre ni traficado con drogas". "Cuando yo nunca he presumido de marginal ni de peligrosa, porque ese no es mi rollo", ha apostillado.

Para Alba Farelo la autenticidad está más bien "en no disfrazarte". Ella confía en su talento: "Soy intérprete, compositora y productora". Ha asegurado que sus temas beben tanto de su vida, como de sus experiencias e influencias musicales. "Me dejo el alma en ellas y las produzco yo misma o en compañía de personas con las que tengo sintonía artística", ha añadido a El País, antes de asegurar que sabe "jugar en equipo", "pero tengo una identidad muy definida y siempre pongo algo propio sobre la mesa".