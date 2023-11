Bad Bunny explota tras la canción creada con IA y que llegó hasta Bad Gyal: "No merecen ser mis amigos"

Por si el disco de Bad Bunny no hubiera sido suficiente revolución para sus fans, en los últimos días ha corrido como la pólvora en TikTok un tema del puertorriqueño generado por IA junto a otros cantantes como Justin Bieber (cantando supuestamente en español y parafraseando su mítica Baby) y Daddy Yankee.

El tema titulado NostalgIA, jugando con la identificación de la inteligencia artificial, ha sido creado por la cuenta FlowGPT y ha superado el medio millón de reproducciones en TikTok y acumula cerca de un millón en Spotify.

"FlowGPT fue creado para componer éxitos globales basándose en toda la data que tenga disponible de los artistas del momento", señala en sus cuentas en redes sociales. El tema ha llegado a oídos hasta de Bad Gyal a quien se menciona en parte de la canción. La catalana la compartió en TikTok lamentando que fuera IA, aunque poco después eliminó el vídeo. "Sal que te paso a buscar y vámonos a chingar a la orilla del mar, no viene de España, pero es toa′ una Bad Gyal. Si mis brazos son tu hábitat natural", reza la canción.

De hecho, a raíz de esta mención, otros generadores de canciones a raíz de inteligencia artificial han lanzado otras variantes de la canción con la participación de la catalana llamada Nostalgia RMX.

Más allá de la repercusión, la canción ha llegado a oídos del propio Benito, al que parece que no le ha hecho demasiada gracia por lo que ha escrito en su canal de WhatsApp. "Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa' deshacerme de gente así. Así que chu chu fueraa", señala el cantante. "Charros. Dios móo. No los quiero en la gira tampoco", concluye.

Tras la polémica, el cantante de temas como Safaera ha querido mandar otro críptico mensaje en el canal de WhatsApp: "Pa' los que no saben de que canción hablo... Hablo de la del chu chu tren y el mono amarillo".

Esto podría ser una respuesta al mensaje que le mandó FlowGPT en TikTok en respuesta a los enviados en su canal de WhatsApp. "¿Recuerdas a ese Benito de antes?, ¿su hambre de ser escuchado?, ¿de ser un antes y un después en la música? Hay millones de Benitos por el mundo, frustrados, pero con un talento increíble. Lamentablemente, estos Benitos nunca tendrán la misma oportunidad que tú", ha señalado y ha recordado que la carrera de Bad Bunny también prospera gracias a las colaboraciones.

Esta no es la primera polémica creación musical a raíz de la IA, puesto que el propio FlowGPT creó un tema uniendo a Anuel AA con Feid, expareja y pareja de Karol G, respectivamente, o unió a Peso Pluma y Luis Miguel.

Las plataformas tratan de controlar la IA

Sin embargo, y a pesar de que grandes nombres como Los Beatles se estén ayudando de la IA para producir sus temas, la lucha de plataformas como Spotify contra esta herramienta sigue en pie. El pasado mes de mayo anunció que habían eliminado "decenas de miles de canciones" y que había reforzado su sistema de vigilancia para detectar este tipo de archivos y actividades fraudulentas.

El centro en ese momento fue la plataforma Boomy, que abarcaba las canciones creadas por usuarios a través de IA, y de la que se eliminó un 7% del contenido a raíz de una denuncia de Universal Music Group. Además, en este caso estaba asociado a alteraciones fraudulentas en las escuchas: registraban bots en línea que se hacían pasar por oyentes para incrementar sus audiencias.