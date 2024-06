Con sonrisa, pero lo suelta: el recadito de la reina Letizia por ser la última en hablar

La reina Letizia ha intervenido este martes en la clausura de la 16ª edición de la iniciativa Euros de tu nómina del Banco Santander, que promueve proyectos sociales. Durante su discurso ha recordado su viaje de cooperación de la semana pasada a Guatemala, para dar las gracias a todos aquellos, personas y entidades, que ayudan a los demás.

"He visto cosas muy complicadas, vidas muy difíciles y de mucho sufrimiento. Estaba ahora recordando lo que me dijo una mujer, casi de mi edad, una mujer que ha sido vulnerada y violentada con una extrema pobreza, en todos los sentidos que os podáis imaginar, y me dijo al oído esa mujer: 'Mire reina, llevo muchísimos años, no sé cómo estoy viva, no solo es que no tuviera ganas de vivir es que vivía por inercia, como una zombi, no había nada a lo que me pudiera agarrar hasta que llegó una persona de la cooperación española", ha relatado durante su intervención.

Con sus palabras finales —"Gratitud, admiración y respeto y la certeza de que sois imprescindibles"— ha despertado los aplausos de los presentes. Minutos antes había despertado las risas con lo que dijo al subir al atril.

"Estaba pensando que después de lo que hemos escuchado y visto y vivido, es muy difícil ser la última. Ángel, como hemos comprobado todo lo que mandas, a lo mejor el año que viene puedes decidir que yo sea la primera y sea más fácil. ¿Cómo lo ves?", ironizó, con una sonrisa en los labios.

El acto también ha dado que hablar por la coincidencia de la reina con la princesa del pueblo, Belén Esteban, que estaba invitada al evento. No era la primera vez que se veían, pero no faltó la foto.