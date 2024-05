Dabiz Muñoz pierde a su gran socio

El sumiller Miguel Ángel Millán, considerado el mejor del mundo en 2023 por The World's 50 Best Restaurants, ha abandonado DiverXO de Dabiz Muñoz, donde trabajaba desde hace seis años.

Millán hizo pública su decisión en un post en su cuenta de Instagram el 13 de mayo, donde anunció que el jueves 9 de mayo fue su último servicio en el restaurante. "Han sido seis años extraordinarios llenos de experiencias positivas que me acompañarán siempre en mis recuerdos, donde he intentado poner mi granito de arena para que la parte líquida ensalce el talento de la cocina del chef. Donde me he sentido feliz y realizado como sumiller", ha empezado diciendo.

El especialista en vinos ha asegurado que ha podido dar lo mejor de su trabajo gracias a la ayuda de sus "compañeras y compañeros de sala y sumilleres que han sido parte fundamental del éxito. "Llevándonos a conseguir una de las mejores experiencias del vino que se pueden disfrutar en un restaurante, y a mí, personalmente, a cumplir un sueño", ha añadido.

A pesar de su decisión, Millán ha dejado unas bonitas palabras de agradecimiento a Muñoz: "Por darme esta oportunidad única de trabajar junto a él para realzar su cocina, por confiar en mí plenamente, y por su generosidad".

"Me siento orgulloso de haber sido parte del equipo del restaurante que es uno de los mejores del mundo", ha añadido en su agradecimiento al equipo de oficinal, de sala y al resto de sumilleres.

Millán tampoco ha querido olvidar a la clientela a la que ha asesorado durante estos seis años: "Ellos son nuestra fuerza y el motivo por el que nos intentamos superar cada día".

A pesar de su decisión, ha señalado que su despedida "no es un adiós, sino un hasta pronto". "A buen seguro que coincidiremos de nuevo. Me despido con todo el cariño del mundo y satisfecho por mi trabajo. Mil gracias", ha concluido.

En una entrevista con Gastro SER de la Cadena SER, el sumiller ha señalado que su intención tras la salida de DiverXO es "descansar y parar": "Considero he completado un ciclo y voy a parar. Es cierto que a mucha gente le ha sorprendido, pero yo creo que es una manera bonita de irte. No me parecía elegante ponerme a buscar trabajo mientras estaba allí, pero es que además llevo seis años trabajando a un nivel de exigencia altísimo. Me voy a tomar un tiempo en la casa de la playa".

Además, ha indicado al citado programa que "trabajar en un sitio de esas características conlleva un gran desgaste y no podía mantener la ilusión" y ha recalcado que "la misión ya estaba cumplida" en referencia a introducir el vino al proyecto de Muñoz.