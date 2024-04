Dulceida anuncia que está embarazada

La influencer Aida Domenech, conocida como Dulceida, ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que está embarazada. Lo ha hecho con una publicación junto a su pareja, Alba Paul, en la que ambas han hecho público que esperan su primer hijo.

"Tus mamis te esperan con muchas ganas 🐭🐣🐸", han escrito junto a la imagen en la que Dulceida muestra, con la tripa al aire, sus primeras ecografías junto a Paul, que la abraza cariñosamente.

Nada más hacer pública la noticia, no se han hecho esperar las felicitaciones de otros influencers y rostros conocidos como Laura Escanes, Carolina Iglesias, Ana Milán, Anita Matamoros, Sara Carbonero, Paula Echeverría o Ana Peleteiro.

La influencer ya había contado en más de una ocasión que quería ser madre. "Ha sido una de mis luchas. Pero cuando toque... Tocará. No me veo siendo madre soltera. Quiero formar una familia con alguien, aunque nunca se sabe, también me veo muy capaz sola", dijo en su documental, Dulceida al desnudo, publicado poco después de su ruptura con Paul.

Tras su reconciliación, retomaron la idea de formar una familia juntas. "Quiero formar una familia contigo", decía en uno de los episodios de su videopodcast en común Destino: Las Estrellas.