El expresentador de la BBC, Huw Edwards, condenado a una pena de seis meses por pornografía infantil

El expresentador de la BBC Huw Edwards ha sido condenado a seis meses de prisión por pornografía infantil en un juicio realizado este lunes en la corte de Westminster. El periodista británico evitará el ingreso en prisión y realizará un programa de dos años contra abusos sexuales.

En julio, Edwards admitió tener 41 imágenes de menores de naturaleza pornográfica que le habían enviado por WhatsApp. En la sentencia, recogida por la BBC, se establece que Edwards pagó a otro hombre, Alex Williams, cientos de libras en regalos para que le enviara imágenes de menores durante cuatro años, entre 2018 y 2022.

El periodista tenía imágenes pornográficas de menores entre 13 y 15 años, pero también tenía las de un menor entre 7 y 9 años.

En la vista, el juez Paul Goldspring indicó que a la hora de emitir la condena se ha tenido en cuenta la declaración de culpabilidad del acusado y consideró que Edwards no representa un riesgo para el público o los niños.

Por ello, Goldspring no consideró necesaria una sentencia de custodia inmediata pues la evidencia mostraba que el presentador podría ser rehabilitado.

La condena suspendida implica que el acusado debe someterse y completar un programa para delincuentes sexuales, así como otras sesiones de rehabilitación, un trabajo que será supervisado.

El nombre de Edwards será, además, incluido en el registro de delincuentes sexuales durante siete años, con lo que deberá notificar su paradero a la policía.

El que fuera uno de los nombres emblema de la BBC, que anunció al mundo la muerte de Isabel II el 8 de septiembre de 2022, se declaró culpable el pasado julio de tres cargos por "tomar imágenes indecentes" de menores entre diciembre de 2020 y abril de 2022.

Los delitos que se le imputaban aludían a 37 imágenes compartidas en conversaciones de WhatsApp en ese periodo.

En concreto, se le acusó de poseer seis imágenes de categoría A (que implican actividad sexual de penetración o de carácter sádico), 12 imágenes de categoría B (de actos sexuales de no penetración) y 19 fotografías de categoría C, donde se incluyen todas las que no pertenecen a las categorías anteriores.

El concepto de "tomar imágenes" se interpreta en la jurisprudencia inglesa como varios actos diferentes, desde descargar un foto a compartirla o producirla, según los expertos.

El abogado de Edwards ha pedido unas "disculpas profundas" por los actos de su cliente y ha calificado las imágenes como de "naturaleza repugnante".