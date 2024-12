Fabiola Martínez desvela en su libro que sufrió abusos sexuales desde los cinco años

Ha anunciado la publicación del libro, pero este no verá la luz hasta el próximo mes de febrero. La modelo Fabiola Martínez, ex de Bertín Osborne, ha escrito Cuando el silencio no es una opción. Lo que nunca conté. En él, revela que, durante su infancia, fue víctima de abusos sexuales.

"Fui una niña a quien le robaron su infancia y que tuvo que aprender a ser fuerte demasiado pronto", ha narrado en el texto, en el que también ha apuntado que guardó "en secreto un drama" que le "llenó de dolor y marcó para siempre".

La venezolana ha contado que sufrió "desde los cinco años abusos sexuales". "Un trauma que la sigue acompañando a día de hoy", ha añadido.

Así lo narra en el libro, según detalla la revista Lecturas, que ha compartido algunas declaraciones que la presidenta de la Fundación Kike Osborne ha hecho en él.

Sobre el proceso de escritura del libro, la modelo venezolana contaba hace unos días en la entrega de premios de la fundación que lleva el nombre de su hijo que es un proyecto que le propusieron hace una década. Sin embargo, entonces "no estaba preparada", indicó, en unas declaraciones que ha compartido Diez Minutos.

"He estado un poco escondida precisamente porque necesitaba tiempo para muchas cosas", aseguró en el mismo evento. Asimismo, reconoció llevar "casi un año trabajando en terapia".