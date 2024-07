Jennifer Aniston, rotunda como pocas veces contra el candidato a vicepresidente de Trump

Jennifer Aniston es una de las actrices más conocidas y más admiradas de Estados Unidos, por lo que cada palabra que pronuncia suele tener relevancia e impacto. Habitualmente Aniston no suele hablar de política, pero ha hecho una excepción este miércoles para cargar contra el candidato a vicepresidente de Donald Trump, JD Vance.

En una entrevista con la cadena Fox News, el político republicano afirmó que no se puede "entregar el país a personas que no tienen una participación directa en él" porque no tienen hijos, como la vicepresidenta Kamala Harris.

JD Vance fue más allá y calificó a las mujeres que sin hijos como "señoras de los gatos sin hijos que son infelices con sus propias vidas", ante lo que Aniston no dudó en responder a través de stories en Instagram.

"Todo lo que puedo decir es... Mr. Vance, rezo porque tu hija pueda tener la fortuna de tener hijos en un futuro. Espero que no tenga que recurrir a la fecundación in vitro como segunda opción, porque también estás intentando arrebatarle eso", denunció Aniston, que confesó que "no se podía creer" que esas palabras de salieran de la boca de un posible vicepresidente de Estados Unidos.

Aniston, que fue durante muchos años objeto de especulaciones por posibles embarazos en los tabloides, ha hablado a lo largo de los años sobre la presión que sintió por parte de la prensa mientras ella intentaba quedarse embarazada sometiéndose a tratamientos de fecundación in vitro.

"La deshumanización y el escrutinio al que sometemos a las mujeres es absurdo y perturbador. La forma en la que me presentan los medios es simplemente el reflejo de cómo vemos y presentamos a las mujeres en general, evaluadas con un retorcido estándar de belleza", denunció en una columna para la edición estadounidense de El HuffPost en 2016.