La reacción de Laura Pausini tras su aparatosa caída del escenario

La cantante Laura Pausini tuvo un accidentado concierto en Milán, cuyas imágenes están replicándose sin parar en redes sociales. El 28 de noviembre, en la que era una de las últimas citas de su World Winter Tour 2024, la artista italiana se enredó con el vaporoso vestido que llevaba y se cayó por unas escaleras del escenario en plena canción.

La cantante aplicó lo de 'the show must go on' y, tras aterrizar en el suelo, siguió cantando Cero desde el suelo.

Hace unas horas, y en distintos idiomas, Pausini ha tranquilizado a todos los seguidores que se preguntaban si se encontraba bien tras la caída.

"No me pasó nada, tanto que anoche hice un nuevo concierto cantando, bailando y saltando. Además, la gira continúa en Europa ahora. Me resbalé pero no pasó nada", ha afirmado la artista.

Precisamente, tras pasar por Marsella, la gira la traerá a España: el 5 de diciembre actuará en Málaga.