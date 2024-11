La reacción de Letizia ante una torre de torreznos: el dueño del restaurante habla cuatro años después

En julio de 2020, en el verano tras el confinamiento, los reyes Felipe y Letizia protagonizaron una visita a Soria de la que ahora, cuatro años después, ha trascendido una anécdota. Ha sido el dueño del restaurante Casa Augusto quien la ha desvelado durante una entrevista en La 8, el canal de televisión local.

Este establecimiento está ubicado en la Plaza Mayor de Soria y el hostelero aprovechó que Felipe VI y Letizia pasaron por el Ayuntamiento para intentar lucir el que es uno de sus productos estrella.

"Yo estaba con una torre de torreznos... No sabía si sacar o que se me cayeran para llamar la atención. Mi sorpresa es que ella vino directamente donde estaba yo y me dijo 'Quiero éste y éste, porque los veo tan buenos, que esto tiene que ser una maravilla", ha rememorado.

Según ha relatado, la reina también afirmó que a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, también les gustaban mucho. "Como era en pandemia no pudo probarlos", ha lamentado, pero sí se los prepararon para llevar.

"De hecho vino el rey hace poco, pero nosotros estábamos de vacaciones. Y el hombre se acordó mucho de nosotros, pero estaba cerrado y no pudimos atenderle porque estábamos de vacaciones", ha agregado.