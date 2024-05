Las fotos al natural de Kristin Davis, Charlotte en 'Sexo en Nueva York', tras apearse del bótox y los rellenos

Charlotte York, el personaje de Kristin Davis en Sexo en Nueva York es uno de los más queridos por los fans de la serie. Sin embargo, interpretar ese papel le pasó de algún modo factura en forma de escrutinio físico.

Hace menos de un año, en una entrevista en Haute Living, destacó que durante 25 años ha estado expuesta al body shaming y que incluso en prensa se referían a su cuerpo como "con forma de pera" al ser comparado con el de Sarah Jessica Parker, que era muy delgado. También se encontró con revistas que criticaban sus caderas y que señalaban que eran más anchas que sus hombros.

La intérprete también ha tenido que lidiar con comentarios acerca de su envejecimiento. En 2023 contó en The Telegraph que había recurrido al bótox y a los rellenos faciales. Sobre éstos, admitió que algunos le habían ido bien, pero otros mal. "Me han ridiculizado implacablemente", afirmó. También reveló que había decidido disolvérselos y dejar los retoques, lo que acrecentó los comentarios críticos sobre el aspecto de su rostro. "He derramado lágrimas por ello", confesó.

"Es difícil estar confrontado con tu yo más joven en todo momento"

"Es difícil estar confrontado con tu yo más joven en todo momento. Y es un desafío recordar que no tienes por qué lucir así. Internet quiere que lo hagas, pero tampoco quiere que lo hagas", reflexionó en esa charla.

Davis, de 59 años, ha abrazado su aspecto natural y así lo comparte en sus últimas publicaciones de Instagram. Recientemente ha colgado varios primeros planos de su rostro en los que aparece incluso sin maquillaje o con uno muy ligero, lo que le ha valido cientos de comentarios positivos.