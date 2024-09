Naim Darrechi cierra sus cuentas en redes sociales

El influencer Naim Darrechi ha desaparecido de redes sociales desde este lunes 2 de septiembre. Darrechi ha borrado sus cuentas tanto en Instagram como en TikTok generando numerosos comentarios entre sus seguidores...y entre sus críticos.

Sin embargo, lejos de ser un cierre por sus comentarios machistas —recordemos que saltó a la fama por fardar de engañar a chicas para mantener sexo sin preservativo alegando que era estéril— su salida de las redes sociales se debe a una apuesta. Darrechi llevaba tiempo manteniendo un pique virtual con el luchador marcial mixto e influencer mexicano Luis Pride y finalmente decidieron saldar su conflicto con un combate de boxeo presencial.

Entre las condiciones de quien perdiera el duelo estaba cerrar las redes sociales. Darrechi, aunque no fue derrotado por K.O, sí que perdió el combate ante el mexicano. Se desconoce cuánto tiempo va a estar retirado de redes sociales, ya que se trata de una de sus principales fuentes de ingresos, sin embargo, son muchos los que han celebrado que haya salido de ellas.

Darrechi declaró en 2021 en una entrevista con el youtuber Mostopapi que mentía a las chicas diciendo que se había operado para no tener hijos. "Un día pensé que era raro no haber dejado a ninguna embarazada así, asique me propuse acabar dentro siempre", señaló. A esto se sumaban otras declaraciones contra el aborto comparándolo con el homicidio.

La entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, señaló que pondría "en conocimiento de la Fiscalía" las declaraciones sobre sus abusos. "Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual, y la ley 'Solo sí es sí' lo reconocerá como agresión", señaló entonces.