Sara Sálamo tira de ironía para hablar del odio en redes ahora que se estrena como directora

Sara Sálamo es actriz, pero es conocida también por su faceta reivindicativa. Durante años ha empleado su perfil en redes sociales para defender la causa feminista y ha opinado, en muchas ocasiones, sin tapujos acerca de lo que ella ha considerado, o no, injusto. De un tiempo a esta parte ha preferido dejar de hacerlo.

El motivo lo ha dado en la entrevista que ha concedido a SModa, con motivo del estreno de Al otro barrio. Durante ha conversación ha hecho un breve repaso a cómo le han afectado la cantidad de comentarios por redes sociales que le han llegado tanto por sus mensajes feministas, como por el rendimiento de su marido, el futbolista Isco Alarcón.

"Hay cosas que no me callo, pero mucho menos que antes", ha explicado, en declaraciones a la publicación de El País. La intérprete ha esgrimido que hay cuestiones, "como los feminicidios" en las que asegura que no se puede callar. "Tengo un altavoz y en esa parte siento que no es justo que me calle, pero también tengo una responsabilidad personal porque a veces se cruzan líneas muy graves y debo pensar en mi familia y mis hijos", ha apuntado.

Otro de los aspectos sobre los que ha hablado en la entrevista ha sido el odio que han volcado las redes relacionado con su marido. "Claro, si tiene buen rendimiento no hay tanto problema", ha comenzado a responder. Y, después, ha ironizado con su próximo proyecto: "Yo lo que espero es que, si la pifio en mi primera peli, que la culpa no sea mía y sea de él".

"Que lo amenacen a él si la peli va mal", ha apostillado, entre risas. Y ha insistido en que "es broma".