Daniel Sancho condenado a cadena perpetua, última hora y reacciones en directo

Los abogados españoles de Sancho recurrirán la sentencia

"Hay que seguir con el partido. Vamos a recurrir la sentencia (...) Tenemos dos recursos por delante y tenemos que agotarlos", declaró Carmen Balfagón a las puertas del tribunal de Samui (en el sur de Tailandia) tras conocerse la sentencia. La justicia tailandesa establece dos recursos de apelación, en un Tribunal de Apelaciones y ante el Tribunal Supremo, antes de dejar en firme la condena.



La abogada señaló que "respetan" la decisión del tribunal que ha basado su decisión en la investigación policial, pero que no se esperaban una condena a cadena perpetua. Por su parte, el letrado Marcos Garcia-Montes precisó que aún no han tenido acceso a la sentencia, por lo cual todavía tienen que "estudiar" su contenido antes de presentar el recurso. "Nuestra argumentación (de defensa) es muy solida. Respetamos la decisión del tribunal, pero que tenemos unas vías para acudir", subrayó el abogado español, que al igual que Bafalgón, no pudo entrar en la sala durante la lectura de la sentencia.