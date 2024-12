Una experta en comunicación no verbal se fija en dos detalles tras el discurso del rey: "Ninguna corona europea lo hace"

El discurso de Navidad de Felipe VI ha generado multitud de reacciones. Desde las críticas de la izquierda al consenso de PP y PSOE por su alegato por la "serenidad" en el ámbito político.

Pero más allá de lo que ha provocado a nivel político, cada año el mensaje del monarca es analizado al detalle. Este año, el homenaje a los afectados por la DANA con la imagen que colocó detrás y la novedad de que no lo realizase desde su palacio en Zarzuela han sido algunos de los puntos más comentados.

Sin embargo, hay dos detalles que se repiten cada año y que no pasan por alto los especialistas. La experta en comunicación no verbal y asesora de estética y liderazgo Patrycia Centeno ha analizado como cada año el discurso del monarca en su blog y ha vuelto a poner el foco en dos detalles: la bandera y el ejemplar de la Constitución.

Centeno ha recordado que ninguna otra monarquía europea coloca la bandera en el discurso ni tampoco la Constitución. "La bandera y el ejemplar de la Consti que no falte en un mensaje NAVIDEÑO. El rey ya representa a la bandera y la Carta Magna, no hace falta reiterar un símbolo. Ninguna corona europea lo hace porque denotaría inseguridades como país", ha señalado en X.

"La figura del rey simboliza a la Corona y la jefatura de Estado. Ya es una representación visual de España. No hace falta insitir poniendo la bandera y un ejemplar de la Carta Magna en cada mensaje", recalca en su blog, donde deja claro que esto "es propio de países inseguros". "Hace más de una década que recuerdo que NO LO HACE NINGUNA OTRA CORONA porque es una reiteración visual", ha insistido. De hecho, incluir la bandera en este discurso es algo que Centeno critica año tras año.

Otros puntos que ha criticado Centeno ha sido la duración del mensaje y lo poco que ha dedicado a la felicitación navideña: "En 15 minutos y 9 segundos de mensaje (para no perder la atención del oyente, no es recomendable superar los 5 minutos), Felipe VI no tiene tiempo para hablar de la temática principal del mensaje ("navideño"). Solo 10 segundos para desear feliz Navidad en las cuatro lenguas del Estado", señala.

Además critica que haya colocado un pesebre desproporcionadamente pequeño en comparación con el árbol de Navidad. También a nivel de tamaño ha señalado que la foto de la DANA con la que quería hacer el homenaje no se apreciaba correctamente al estar demasiado lejos y verse borrosa.