La madre de Jenni rompe su silencio y habla sobre el beso de Rubiales a su hija

El polémico beso de Luis Rubiales a la jugadora de la selección española, Jenni Hermoso, durante la celebración por la consecución del mundial de fútbol femenino sigue generando un gran revuelo. Después de que las imágenes del 'pico' hayan dado la vuelta al mundo, la Real Federación Española del Fútbol emitió a última hora del domingo un comunicado en el que Hermoso pedía que no se le diera "más vueltas" al asunto y aseguró que fue "un gesto de amistad y gratitud".

Luis Rubiales besa a Jenni Hermoso en la final del mundial de fútbol femenino RTVE

"Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento", manifestó Jenni en unas declaraciones facilitadas por la RFEF a EFE.

"No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante", añadió tras el gran éxito en el Accor Stadium de Sídney.

Sin embargo, en un directo en Instagram mientras celebraba el triunfo en el vestuario junto a sus compañeras, Jenni dijo que no le había gustado recibir el beso por parte de Rubiales. “Eh, no me ha gustado. (…) ¿Pero qué hago yo? ¡Mírame a mí, mírame!", se le escuchaba decir.

Ministros del gobierno en funciones como Irene Montero, Ione Belarra o Miquel Iceta han criticado con mucha dureza el gesto del presidente de la RFEF, calificándolo de "violencia sexual" e "inaceptable". Además, numerosos medios extranjeros también recogen en sus páginas y medios online el criticado momento.

Este lunes, la madre de Jenni ha roto su silencio y ha contado qué le pareció el polémico beso a su hija. Marisol Fuentes no ha querido entrar en polémicas y, en declaraciones al programa "La Hora de la 1" de RTVE, se ha limitado a decir que lo único importante es que la selección es campeona. "Yo sólo quiero decir que lo importante es que somos campeonas del mundo y lo demás no tiene importancia. Son campeonas del mundo. No hay que centrarse en esas cosas", ha dicho.

Tras este directo, la presentadora Silvia Intxaurrondo ha querido subrayas las palabras de la madre de Jenni. "El sentido común nos debe hacer recordar que estas mujeres son campeonas del mundo. No lo podemos olvidar", ha dicho.