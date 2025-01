Melody responde con contudencia al hombre que filtró su actuación para el Benidorm Fest

Europa Press via Getty Images

La cantante Melody, participante del Benidorm Fest 2025, ha admitido este lunes que le dio "mucha pena" que parte de su actuación en el concurso haya sido filtrada antes de competir en la segunda semifinal de este jueves.

En una rueda de prensa con los 16 competidores de esta edición, la famosa artista sevillana ha asegurado que lleva mucho meses trabajando en la escenografía de Esa diva, con la que aspira a representar a España en Eurovisión. "Yo creo que quien se dedica al mundo del espectáculo sabe que estamos expuestos a que pasen este tipo de cosas. A mí me dio mucha pena. pero no pasa nada. Todo pasa algo. Una se viene abajo pero luego se viene arriba", ha asegurado con media sonrisa.

Hace unos días, un auxiliar de montaje publicó en una cuenta de TikTok los primeros segundos de uno de los ensayos de Melody en el Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm. Tras una investigación, dicho profesional fue despedido.

Horas después, el propio responsable de la filtración dio la cara en el programa TardeAR de Telecinco para pedir perdón. "Solamente quería pedir disculpas a Melody y a los demás cantantes. No sabía que iba a tener tanta repercusión. Si no, no lo hubiera puesto", aseguraba.

Además, el hombre expresó sentirse "muy afectado" por haber perdido su puesto y sus consiguientes ingresos, ya que estaba planeado que trabajase durante todo el festival.

Melody, una estrella de la música desde niña

Para muchos, siempre será la niña que cantaba El baile del gorila y el De pata negra. Sin embargo, la carrera de Melody (Sevilla, 1990) no ha quedado reducida a ser una mera estrella infantil. A base de trabajo y mucho arte, la sevillana ha logrado mantenerse en la primera línea de la música durante muchos años, publicando hasta seis discos, numerosos singles y abriéndose camino como actriz y concursante de programas de televisión.

Una superviviente que, ahora, ha decidido embarcarse de nuevo en la aventura de intentar representar a España en Eurovisión. Melody competirá en el Benidorm Fest con Esa Diva, un tema pop que reivindica el talento femenino y la igualdad, destacando que las verdaderas divas pueden encontrarse en cualquier mujer.

Es la segunda vez que Melody pone Eurovisión en su objetivo. En 2009 se quedó muy cerca cuando presentó junto a Los Vivancos la canción Amante de la Luna. Sin embargo, la famosa compañía flamenca abandonó a la cantante a las puertas de la final y la andaluza acabó segunda por detrás de Soraya Arnelas.

Puedes leer su entrevista con El HuffPost aquí.