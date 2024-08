Muere a los 117 años la española María Branyas, la persona más anciana del mundo

María Branyas, considerada la persona más vieja del mundo y la octava más longeva de la historia, ha fallecido a los 117 años, según ha informado la familia en su cuenta de X (Twitter), llamada Super Àvia Catalana.

"Ha muerto como ella quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor", han señalado.

"Hace unos días nos decía: 'Un día me iré de aquí. No volveré a probar el café, ni a comer yogur, ni a mimar a Fada... dejaré también mis recuerdos, mis reflexiones, y dejaré de existir en este cuerpo. Un día que desconozco, pero que está muy cerca, este largo viaje habrá terminado. La muerte me encontrará gastada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriendo, libre y satisfecha", han contado en un hilo en esa red social.

"La recordaremos siempre por sus consejos y bondad", han agregado sus seres queridos.

La mujer supercentenaria ha sido incinerada este martes por la mañana en intimidad en el Cementerio Municipal de Olot, en Girona, apunta la emisora Rac 1.

"Siempre he comido poco, pero de todo, nunca me he puesto a régimen", contó a La Vanguardia en 2023 al ser preguntada por su receta para la longevidad, aunque sí confesaba cuál era su "maná celestial", el yogur.

Afrontar la vida con positividad y sin remordimientos eran otros de los ingredientes, a los que se sumaba el alejarse de "personas tóxicas".

Hija de un periodista de Pamplona y de una mujer catalana que emigraron a Estados Unidos, Branyas nació el 4 de marzo de 1907 en San Francisco, California. Su título de persona más longeva del mundo lo heredará ahora la japonesa Tomiko Itooka, nacida el 23 de mayo de 1908.