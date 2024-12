Adiós a perder el tiempo en el médico: una nueva ley permite al farmacéutico renovar las recetas de estas enfermedades

El anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios es uno de los grandes proyectos que el Gobierno central quiere poner en marcha en el nuevo año. Se espera que en las primeras semanas de 2025 el Ministerio de Sanidad lleve el articulado al Consejo de Ministros para darle luz verde ya.

Uno de los elementos más destacados del texto es la reforma del sistema de copago para hacerlo más proporcional a los ingresos, para lo cual ha introducido cuatro nuevos tramos de aportación, y ha subido la que deben hacer las personas de rentas más altas y ha reducido la de las más bajas.

La medida supondrá un ahorro para la población de hasta 150 millones de euros anuales, explica la agencia EFE. Pero no es la única: la futura normativa cambia el sistema de precios de referencia para impulsar los genéricos y biosimilares, añade la fisioterapeuta e introduce la receta por principio activo y la sustitución farmacéutica, entre otras. También, destacado, actualiza la prescripción enfermera. La ley actualizará la prescripción enfermera de algunos fármacos para darle mayor seguridad jurídica más allá de las guías publicadas, una facultad que se extenderá a los fisioterapeutas.

El usuario de TikTok Carlos Sebastiá, que precisamente es farmacéutico, ha publicado un vídeo en el que explica los tres cambios fundamentales que la norma trae para su colectivo y, por extensión, para los usuarios.

Según relata, la ley dotará a los farmacéuticos de "funciones extra". El primer cambio será "la sustitución de farmacéutica". "Si el médico os prescribía paracetamol en sobres, nosotros no podíamos cambiarlos de sobres por ejemplo a comprimidos". "Imaginad que no os gusta el sabor de los sobres, imaginad que no tenemos en ese momento", expone. Pues, hasta ahora, no podían hacer cambio alguno. Ahora podrán.

El segundo cambio sería "la introducción de medicamentos de primera prescripción". "Imaginad que tenéis migraña, vais al médico, os la diagnostica y os da un tratamiento. Lo retiráis en la farmacia y no vuelve a aparecer". Hasta la fecha, dice, no podían hacer nada, "teníais que volver al ambulatorio a por nuevas recetas", pero ahora pueden "dispensar repetidamente, en ocasiones durante una horquilla de tiempo, bajo nuestra supervisión, ese medicamento en más ocasiones".

"Por último, tendríamos la financiación mínima de medicamentos de marca. La Seguridad Social, para que entre un tratamiento, fija un precio de referencia. Por ejemplo, ibuprofeno imaginemos que lo fija en dos euros. Hay un montón de marcas de ibuprofenos. Pues imaginad que el que te gusta vale 2,5 euros". Hasta ahora, al estar por encima de ese precio de referencia, quedaba fuera del sistema. Con la nueva norma, "el paciente podrá adquirir ese medicamento pagando la diferencia" entre el precio de referencia y el del medicamento en sí.

Defiende el farmacéutico que con los cambios los profesionales van a tener más recursos "para que los pacientes no tengáis que ir tanto al ambulatorio" para cosas "un tanto absurdas".