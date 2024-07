Alertan de presencia de pesticidas en estas ensaladas populares: atención al 'coctel' de Mercadona y Florette

En pleno verano, las ensaladas se presentan como una opción ideal tanto para la comida como para la cena. Son ligeras, sanas y, lo más importante: fresquitas. Si te ha venido la pereza asociada al calorazo, la forma más cómoda y práctica de prepararlas es adquiriéndolas en bolsas, ya listas y troceadas. Simplemente hay que abrir el paquete, servirlo en el plato, aderezar y degustar.

No obstante, para asegurar que los vegetales se mantengan en buen estado, libres de insectos y hojas dañadas, los productores deben aplicar ciertos químicos a las verduras, tales como fungicidas e insecticidas.

Justicia Alimentaria, una ONG, ha difundido los resultados de un macroestudio realizado por la revista francesa de consumo 60 Millions de Consommateurs, que indica que la mayoría de las ensaladas en bolsa contienen residuos de pesticidas, tanto de marcas comerciales como de marcas blancas.

Ante la ausencia de un estudio de gran envergadura similar en España, Justicia Alimentaria analizó dos bolsas de las marcas más conocidas en el país, encontrando residuos de cuatro pesticidas distintos en una y dos en la otra.

Los casos de Mercaodna y Florette

En concreto, Justicia Alimentaria eligió la ensalada de bolsa de la marca Florette llamada 'Mezclum' y la ensalada de bolsa de Hacendado 'Primavera' (marca blanca de Mercadona) y las envio a analizar a los laboratorios Eurofins Scientific, de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

"Desde Justicia Alimentaria podemos avanzar que se detectaron 6 pesticidas: 5 fungicidas y 1 insecticida", leemos en el comunicado de la ONG. "Por cierto, dos de ellos están en la lista de pesticidas candidatos a la sustitución: Metalaxilo y metalaxilio-M y Fludioxonilo. Los pesticidas candidatos a la sustitución son substancias que, debido a su toxicidad, deberían ser retiradas del mercado en cuanto se disponga de alternativas de menor riesgo".

La organización precisa que las cantidades encontradas en las bolsas analizadas están dentro de los límites legales permitidos, por lo que no se puede reclamar nada a las marcas.

Sin embargo, Justicia Alimentaria advierte que los problemas y la verdadera toxicidad pueden surgir de la combinación de estas sustancias en el cuerpo (el llamado efecto cóctel), así como por su acumulación a largo plazo.

Los expertos analizan el aviso de la ONG

El aviso de la ONG puede parecer alarmista, ya que no parece sustentarse en evidencia científica para afirmar que el efecto cóctel y el consumo prolongado de estos productos tóxicos pueden ser perjudiciales para la salud (en muchos casos, cancerígenos). No obstante, en su informe completo, la entidad respalda estas afirmaciones con enlaces a variada literatura y evidencia científica.

Para añadir una fuente externa a la ONG, la emisora de radio privada catalana RAC1 contactó con Martí Nadal, uno de los investigadores de Tecnatox, Centro de Tecnología Ambiental Alimentaria y Toxicología de la Universidad Rovira i Virgili.

"Lo que comentan en sus documentos y publicaciones en redes sociales tiene toda la base científica del mundo", confirma Nadal. "El problema no radica en la exposición individual a cada una de estas sustancias, sino a todas en conjunto (el efecto cóctel) y la acumulación a largo plazo, especialmente de sustancias cancerígenas, por baja que sea la dosis".

El experto explica que la legislación establece unos límites máximos de residuo (MRL) que pueden quedar en el alimento, individualmente, para cada uno de estos pesticidas. "Tú los controlas individualmente, pero no sabes los efectos que pueden provocar todos juntos, no solo acumulativos, sino por la combinación", detalla. "Quizás la exposición a estas dos sustancias a la vez multiplica su efecto".

Qué puedes hacer en este tipo de casos

Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, los consumidores? Lavar todo, sin excepción, aunque sea lechuga de bolsa, y aunque el paquete indique que ya está limpia y lista para consumir. Martí Nadal recomienda lavar las hortalizas y otros alimentos frescos, los pesticidas permanecen en la superficie, y un lavado a conciencia garantiza la eliminación de buena parte de los pesticidas que aún puedan quedar.

En cualquier caso, el experto sostiene que hay una gran diferencia en la presencia de pesticidas entre la fruta, verdura y hortaliza ecológica y la que no lo es. "Comprando la verdura no envasada, además de reducir el consumo de plástico, nos obligamos a nosotros mismos a lavarla", concluye Nadal, añadiendo que la presencia de insectos no debe generar rechazo, ya que es señal de que no se han usado pesticidas.