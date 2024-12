Café, atún o leche: el nutricionista Luis Zamora prohíbe tajantemente uno de los tres alimentos si estás de resaca

Con las celebraciones navideñas son muchos los que pagan las consecuencias de haber tomado alguna cerveza o copa de más en la comida o cena de la noche anterior. La resaca no deja de ser un conjunto de síntomas que aparecen tras haber ingerido demasiada cantidad de alcohol.

Los síntomas alcanzan su punto máximo a la mañana siguiente, cuando el alcohol ha desaparecido por completo de la sangre, y estos pueden durar hasta 24 horas. Los principales son dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, fatiga, sed excesiva o malestar general.

El nutricionista Luis Zamora ha dado algunas claves en el programa Atrévete de Cadena Dial para tratar de relativizar los efectos de la resaca, aunque como dejan claro los expertos la única forma de no tener resaca es no beber.

"Hay cosas que no debemos hacer y cosas que si. Cosas que no: tomar café, porque agrava el estado de deshidratación del alcohol y también es irritante del estómago, no nos va a dejar descansar...", señala el especialista, que recuerda que supuestos trucos como tomarse una cerveza o cualquier otro alcohol son evidentemente contraproducentes.

"Las comidas ricas en grasa tampoco ayudan porque la ruta metabólica que degrada el alcohol y las grasas tiene partes comunes con lo cual el cuerpo o hace una cosa o hace otra", añade y recuerda que tomar medicamentos como ibuprofeno puede también ser dañino ya que en combinación con la metabolización del alcohol del hígado puede dañarlo.

Por otro lado sí que recomienda tres alimentos que pueden ayudar a digerir el alcohol. Por un lado la leche, de la que recuerda que "tiene cisteína que ayuda a digerir el alcohol" y, por otro, el zumo de tomate y el atún. Del primero dice que "tiene licopeno, que es antiinflamatorio y, además, bloquea esa hipoglucemia que genera" y del atún señala que "es maravilloso para la resaca porque tiene alfa cetoglutarato y lo que hace es ayudar a reducir los síntomas".