En qué consiste, cómo y cuándo se pide la 'autobaja' médica de tres días

El pico de las infecciones respiratorias, conocida ya como "tripledemia" de covid-19, gripe y resfriados que ha asolado estas Navidades prácticamente toda España está todavía por llegar y el sistema sanitario se encuentra colapsado.

En la última semana del año, la incidencia reportada por los centros de atención primaria subió un 75% llegando a 438,3 casos por 100.000 habitantes. Pero este auge en los contagios, también repercute en las plantas de los hospitales, donde los ingresos han subido un 60% en una semana, con una tasa de 9,5 casos por 100.000 habitantes, según los datos del pasado 4 de enero del Instituto de Salud Carlos III.

Esto ha llevado a tomar medidas para tratar de desaturar los servicios médicos como la autobaja que ha anunciado este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García, en una entrevista con Onda Cero.

Según ha anunciado García, con esta iniciativa se busca "autojustificar" una baja por enfermedad leve en los tres primeros días de incapacidad "a fin de no burocratizar más la Atención Primaria y no colapsar a sus profesionales".

Esta medida se tomaría, según ha indicado García, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Social y permitiría, según han indicado fuentes de Sanidad, el "ahorro potencial de cientos de miles de consultas y recogería una petición histórica de los profesionales de Atención Primaria".

En concreto, la ministra ha precisado, en una entrevista en la Cadena SER, que "estas peticiones de bajas pueden responder al 30% o 40% de la agenda de un médico de atención primaria".

Cómo y cuándo pedir la "autobaja"

Para pedirla, bastaría con llamar al centro de trabajo en caso de sintomatología leve y hacer una declaración responsable para ejecutar la autobaja, sin necesidad de acudir al centro médico. "Basta con la palabra para que la ausencia esté justificada", ha explicado. Eso sí, se extendería durante los tres primeros días de enfermedad, para prolongarla sí habría que acudir al centro médico.

España no es el primer país en aplicar esta medida, que ya está en vigor en países como Reino Unido (siete días de autodeclaración), Portugal (con tres días), Suecia y Alemania. Además, en nuestro país, recuerdan desde Sanidad que "se hizo algo parecido en pandemia, aunque jurídicamente era distinto por la existencia del estado de alarma".

García ha calificado de "ineficiente" pedir a los ciudadanos que no acudan a los centros de Atención Primaria ante el pico epidémico de gripe y otros virus respiratorios "y, a la vez, obligarles a que acudan para pedir un justificante de baja".

Además, la ministra ha justificado que la medida lograría que "los médicos se dediquen a hacer lo que mejor se les da: realizar consultas de valor que pueden solucionar problemas médicos".

Esta medida no supondría un mayor gasto ya que, tal y como ha recordado la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias a Europa Press, "los tres primeros días de las bajas no se cobran, salvo convenio”.

En cualquier caso, Mónica García ha reconocido que el debate acerca de la medida se encuentra en un punto preliminar, ya que sería necesario acordarla con diversos actores, como el ministerio de Seguridad Social, el ministerio de Trabajo, la patronal o los sindicatos. "Lo único que he dicho es que vamos a estudiar esta medida, en ningún momento he expresado que esté aprobada", ha resaltado García.

Una medida que reduciría un 20% las consultas, pero que no gusta a todos

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha recibido la noticia con entusiasmo. De hecho, según han señalado a EFE la medida reduciría hasta un 20% las consultas de la Atención Primaria. Según ha indicado a la agencia, se busca que la baja deje de ser un proceso burocrático obligatorio y pase a ser algo clínico.

El portavoz de la sociedad española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), Paulino Cubero, ha indicado a EFE que "cuando se da una baja es parte de un tratamiento médico que requiere un reposo y eso es un proceso clínico, no es un papel para seguir cobrando sin ir a trabajar".

Además, ha apuntado que el número de bajas en España es menor que en otros países como los nórdicos y ha criticado el control que se le impone al trabajador. "No somos ni mejores ni peores que el resto y la mayor parte de la gente no desea una baja, quiere hacer su trabajo, por lo queremos que esta medida se implante de manera permanente", ha reivindicado.

Sin embargo, no a todos ha gustado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado la propuesta como una "ocurrencia". Por otro lado, CCOO ha señalado que esta medida no soluciona el problema de la sanidad. "Si eso va a suponer que se retrasa la posibilidad de acceder a la consulta del médico cuando estás enfermo no tendría ninguna razón de ser", ha indicado la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente.