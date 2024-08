Esta es la receta para la vida de María Branyas que la convirtió en la persona más anciana del mundo

Maria Branyas falleció este pasado lunes 19 de agosto de 2024. A los 117 años y 168 días, esta catalana que residía en la residencia Santa Maria del Tura en Olot, asumió el título de la persona más longeva del planeta en enero de 2023, tras el fallecimiento de la francesa Lucile Randon, quien había alcanzado los 118 años.

Nacida el 4 de marzo de 1907 en San Francisco, en una familia catalana, Branyas ha dejado una huella imborrable en la historia. Pero, ¿cuál es el secreto para llegar a una edad tan avanzada con una salud envidiable?

Ella misma compartía que, en líneas generales, la clave estaba en llevar una alimentación balanceada, cuidar "el estilo de vida que llevamos" y, además, "tener suerte y buena genética". "Siempre he comido poco, pero de todo, y jamás he seguido una dieta estricta. No he tenido ninguna enfermedad ni he sido operada", expresó en 2023.

Branyas solía explicar sus pensamientos a través del perfil de Twitter llamado Súper Ávia Catalana, administrado por su familia, donde se recogían reflexiones y anécdotas de su larga vida. Sin embargo, destacaba siempre la importancia del azar: "Pienso que la longevidad también es cuestión de suerte. Suerte y buena genética".

La receta de la vida

Branyas, quien aseguraba nunca haber sufrido ninguna enfermedad ni haber pasado por el quirófano, destacaba que tan importante como la alimentación es el modo de vivir. "Una vida ordenada, socialmente agradable y sin excesos", señalaba en una entrevista hace algún tiempo.

Sus bases eran "orden, serenidad, buenas relaciones con familiares y amigos, contacto con la naturaleza, estabilidad emocional, sin preocupaciones ni remordimientos, mucha positividad y alejarse de personas tóxicas".