Expertos en nutrición desvelan lo que nunca debes coger en un buffet libre

En vacaciones, los buffet libre son una de las opciones predilectas a la hora de ofrecer desayunos o comidas en numerosos hoteles. Y, también para muchos es el momento perfecto para comer sin límite por el mismo precio incluido en la estancia.

Sin embargo, en la amplia oferta de comidas y bebidas de un buffet libre no todas las opciones son igual de saludables. Varios expertos y nutricionistas dan algunos indicativos sobre qué no se debería consumir, tanto por la conservación de los alimentos como por su índice nutricional.

Por ejemplo, el tecnólogo de los alimentos Mario Sánchez comentó en un reportaje de La Vanguardia que los huevos que no estén del todo cocinados, por ejemplo, en revueltos o, especialmente, en salsas como la mayonesa no son una opción recomendable. "Puede ser problemático si se mantiene a temperatura ambiente", señaló. En este sentido, los expertos consultados por el medio griego Our Live señalan que "una opción más segura puede ser una tortilla", ya que el huevo está mejor cocinado, por lo que pide descartar también platos que incluyan salsas con huevo como la ensalada César o la de pasta.

Por un motivo similar no recomiendan el consumo de sushi, ya que, a pesar de la legislación vigente contra parásitos como el anisakis puede que no se tengan en cuenta el tiempo que va a pasar desde la elaboración al consumo. "El sushi que se prepara pensando en que se consuma a lo largo de las siguientes horas, y no al momento, lleva el arroz más prensado, algo más de sal y también más vinagre para que se conserve mejor", señaló a La Vanguardia Hideki Matsuhisha, chef del restaurante Koy Shunka, en Barcelona.

Desde Our Live tampoco recomiendan el consumo de pollo frito debido a los aceites de poca calidad que se utilizan para las frituras y su alto contenido en grasas saturadas, por lo que recomiendan comerlo a la plancha.

Otra comida que piden descartar desde el medio griego son los purés de patatas, al ser a base de concentrado industrial y no de patata natural. "Suelen provenir de comidas empaquetadas o en caja, con alto contenido de sodio y azúcar agregada. No tienen los nutrientes que tiene la patata entera", destacan.

También piden descartar helados o dulces por su alto contenido en grasas y azúcares, nada recomendable para su consumo habitual.