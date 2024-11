Le diagnostican cáncer de intestino a los 25 años y ahora advierte de las cuatro señales a tener en cuenta

Según los datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en 2023 se diagnosticaron 40.203 nuevos casos de cáncer colorrectal siendo así el más frecuente en ambos sexos. Siendo el primero en hombres el de próstata y el más frecuente en mujeres, el de mama.

La AECC señala que la media de edad del diagnóstico de cáncer colorrectal es de 70 años y que la mayoría de los pacientes (>70%) tienen más de 50 años en el momento del diagnóstico. A pesar de esto, recuerdan que puede aparecer en personas más jóvenes y que la incidencia es cada ver más mayor en menores de 50 años.

La británica Ellie Wilcock fue una de las jóvenes que fue diagnosticada con cáncer de colon en estadio 4, concretamente a los 25 años. Por ello y para concienciar de la importancia de la enfermedad, compartió un vídeo en TikTok en el que hablaba de los síntomas que tuvo antes de ser diagnosticada. "El cáncer no entiende de edades", asegura.

Lo primero que contó, según su vídeo, fue un cambio en los hábitos intestinales, entre diarrea y estreñimiento sin seguir un patrón fijo asegurando que "no es lo normal". El segundo síntoma que sintió fue dolor e hinchazón en el abdomen. "Estaba en mi lado izquierdo porque el tumor estaba bloqueando mi colon", explica.

En tercer lugar explica que sentía mucho cansancio y estaba continuamente fatigada "hasta el punto de llegar a casa de trabajar y solo querer tumbarme en la cama a dormir". "Incluso cuando me sentaba en el escritorio me quedaba dormida, estaba realmente cansada", señala.

Por último, el cuarto síntoma del que no se percató en un primer momento fue sangre en las heces. "Los colores pueden variar, desde rojo claro hasta rojo oscuro", recuerda y pide a cualquiera que sufra un problema que no sea normal y persista en el tiempo acudir al médico. "No hay nada de qué avergonzarse", recalca.

La AECC apunta a distintos síntomas de cáncer de colon "suelen ser vagos e inespecíficos; pueden estar provocados tanto por el tumor primario como por la existencia de metástasis cuando se diagnostica en fases más tardías".

Entre ellos se encuentran la presencia de sangre en las heces, cambio en los ritmos de las deposiciones y el tránsito intestinal, heces más estrechas, tenesmo (sensación de no haber evacuado del todo), dolor abdominal o pérdida de peso sin causa aparente.

El diagnóstico se da generalmente tras una colonoscopia. Cribados de muestras de heces como los presentes en España permiten que se hagan las pruebas necesarias si hay sospecha, se tengan o no síntomas, facilitando así la detección precoz.