Revelan un problema con la vitamina más consumida contra el envejecimiento: "Puede ser perjudicial"

La vitamina C es uno de los suplementos más comunes y uno de los nutrientes más demandados en la dieta. Uno de los motivos es su alto nivel de antioxidantes, presente en numerosas frutas y verduras especialmente en los cítricos, que luchan contra el estrés oxidativo, además de reforzar el sistema inmunitario.

Tal y como recuerda Mar Mira, médico estético y nutricionista de la Clínica Mira + Cueto, a Telva, la vitamina C "ayudar a neutralizar los radicales libres que se acumulan en nuestro organismo previniendo el estrés oxidativo y mejorando nuestra piel ayudando a combatir las manchas, las arrugas y el envejecimiento".

Es por esto que muchas personas optan por suplementar la vitamina C en su dieta, a pesar de ser un nutriente presente en frutas como las naranjas, los limones o la papaya. Pero también se encuentra en verduras como el brócoli, con 87 mg por cada 100 gramos, según la FEN o el pimiento rojo, con 131 mg de vitamina C por cada 100 gramos, según la FEN. Aunque si hay un alimento que destaca por encima de todos ellos es la guayaba, el que mayor concentración tiene de vitamina C con 273mg de vitamina C por cada 100 gramos, según la FEN

La suplementación, tal y como recuerdan los especialistas, debe darse solo en personas que no lleguen a la cantidad recomendada. Según los Institutos Nacionales de Salud de EEUU (NIH), un hombre adulto debe tomar 90 mg de vitamina C al día y una mujer 75 mg.

Esto varía en las mujeres embarazadas para las que se recomiendan dosis de entre 115 y 120 mg, mientras que los niños necesitan cantidades menores, desde 15 mg en los más jóvenes hasta 45 mg en los adolescentes. Del mismo modo, se recomienda que los fumadores aumenten su dosis diaria en 35 mg adicionales.

Los suplementos de vitamina C se anuncian con un contenido de 1000mg, lo que supone la cantidad máxima recomendada que no debería superarse. Según detalla el farmacólogo Jarosław Woroń en la agencia de noticias polaca PAP, "la vitamina C debe obtenerse de fuentes naturales, como los pimientos y los cítricos".

Además, apunta que "los suplementos pueden contener una forma inactiva de la vitamina, lo que los hace ineficaces" y pueden tener riesgos si se consumen en exceso. De hecho, en el medio polaco Interia.pl señalan que "el uso prolongado de dosis altas puede ser perjudicial y puede provocar la formación de cálculos renales", algo en lo que coinciden en la clínica Mayo.

Además, señalan que la suplementación se recomienda principalmente en casos específicos, como el tabaquismo (tanto activo como pasivo), el cáncer, los trastornos intestinales y algunas otras enfermedades, pero no a personas con una dieta equilibrada ni sin ninguna condición especial.