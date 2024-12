Siete cosas que aprendimos de salud mental en 2024

Numerosos psicólogos y expertos realizan también día a día una gran labor de divulgación, ya sea a través de libros o de sus redes sociales, o también a través de los medios de comunicación. De todos los que este 2024 han tenido la amabilidad de atender a El HuffPost hemos aprendido multitud de cosas, pero a modo de resumen del año, hemos seleccionado estas siete grandes lecciones:

Cuándo preocuparse realmente por el cortisol

Este 2024 el cortisol ha sido uno de los temas de moda. En redes sociales se han multiplicado las publicaciones acerca de supuestas señales en el cuerpo que indican que se tiene alto o remedios sin base científica alguna para regularlo.

"El cortisol es una hormona que nos ayuda a responder a situaciones tanto del día a día como a situaciones de estrés", nos aclaró Laura Bartolomé, Jefa de la Unidad de Endocrinología y Nutrición de la Clínica IMDA de Madrid. "Frente a elementos estresantes, hay personas que segregan mayor cantidad de cortisol que otras y que también podemos responder de manera forma diferente dependiendo del ciclo vital", puntualizó la psicóloga sanitaria Raquel Tomé. Ambas dieron aquí todas las claves para entender bien el cortisol y cómo lograr controlar el estrés:

El método para tener tiempo para todo

La clave de Patri Psicóloga (Patricia Ramírez) para ello pasa por "revisar nuestro todo". "Todo lo que normalmente queremos meter en un día no suele caber", afirmó, y de ahí que toque sacar cosas de la agenda en lugar de querer meter más.

"Hay que llegar a menos, porque si para llegar a todo tú vas corriendo y te pasa una factura física y mental, es que ese todo no es abarcable, a pesar de que tú quieras. De verdad que no es necesario estar en tantas actividades a la vez y hacer tantas cosas. No dice nada de ti, pero sí que hemos aprendido a obtener validación, a que nos validen como personas, por estar tan ocupados", reflexionó. Y, como recordó, tenemos derecho al descanso de por sí, no como un premio: "Es un derecho y no tendríamos que estar justificando nada a nadie". Aquí, todos sus consejos sobre cómo gestionar una agenda, incluido el autocuidado o cómo ponérnoslo más fácil en el día a día para ganar tiempo:

Discutir puede ser sanísimo

Ante un ‘tenemos que hablar’ lo más normal es echarse a temblar, pero según el psicólogo Juan Muñoz, conocido en redes como La Psicologería, no hay que huir de las conversaciones incómodas. Porque, en realidad, discutir no es crear conflictos nuevos, sino solucionar los que ya existen.

Como propuso, incluso puede estar bien que las parejas agenden discusiones, como una forma de I+D amoroso: "Defiendo, por ejemplo, que el jueves por la noche, durante una hora, apaguemos pantallas, nos sentemos a cenar juntos y discutamos, y hablemos sobre cómo ha ido la semana, sobre qué cosas has hecho que me han encantado y que me gustaría que siguieses haciendo, y qué cosas has mostrado que me gustaría que cambiases y que pudiésemos llegar a acuerdos". Todos sus consejos para saber defender un punto de vista y decir que no, aquí:

Las redes sociales son un chute de dopamina

El 70% de las personas del mundo sufre, en algún grado, nomofobia o miedo irracional a no tener el móvil cerca. "El mundo de las redes está diseñado para proporcionarnos dopamina, dopamina y dopamina, emociones de recompensa y placer de una manera muy rápida, y no dejarnos pensar", alertó el doctor en psicología e investigador sobre del eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Manuel Armayones.

De ahí que describa el bienestar digital como “ser capaz de bailar con la tecnología sin que la tecnología te pise los pies", algo clave en lo que educar a los más pequeños. El experto defendió aquí la importancia de “tener hábitos para desconectarnos... o tenemos un problema”.

“Una persona suicida no quiere morir, sólo dejar de sufrir”

"Es una llamada de emergencia mundial a la sociedad. Tenemos que seguir haciendo un trabajo de prevención", exhortó June Borrajo, psicóloga de Somos Estupendas, sobre la cifra de suicidios, que en 2023 se logró reducir un 6,5% en España. Aún así, 3.952 personas se quitaron la vida.

"Alrededor de la muerte de un suicidio hay muchas muertes. No es sólo el dolor de la persona que consuma el suicidio, es el dolor de todas las personas que se quedan y esos dedos juiciosos de lo que te dices a ti mismo: si hubiera hecho otra cosa, por qué no me enteré…", reflexionó Yaiza Sanz, también de Somos Estupendas, desde donde ofrecen una formación online gratuita para ser Vigilantes de la Vida, para que cualquiera pueda detectar las señales de suicidio y saber cómo ofrecer ayuda, de la que dieron detalles aquí:

El amor tiene que tener condiciones

"Casi todo el mundo viene a consulta porque tiene un problema en las relaciones afectivas, porque nos han enseñado a sufrir por amor, porque nos han enseñado que el amor está por encima de todo y que tiene que ser incondicional", contó el psicólogo David Gómez.

"El amor tiene que tener condiciones porque si no, nos vamos a diluir y la vamos a liar [...] A veces parece que eso rompe esa magia y eso bonito, pero no hay nada más bonito que un amor construido entre dos personas que deciden caminar juntas, siempre de manera sana y de la mano y, por supuesto, manteniendo sus espacios individuales", sostuvo. Aquí, sus pistas para mejorar el amor propio (y el ajeno):

Tener una autoestima demasiado alta puede ser un problema

"Parece que la autoestima no saludable sea sólo la baja, pero hay niños que la tienen muy alta, exageradamente alta, y esto también es un problema, porque al final son niños arrogantes [...] Entonces, ¿qué pasa cuando fallan en un partido de fútbol? Que se hunden. Tienes que tener sueños y tienes que luchar por ellos, pero también tienes que tener tolerancia a la frustración y resiliencia. Y entender que la vida no es fácil", explicó la psicóloga infantojuvenil Iris Pérez-Bonaventura.

Cuáles son las señales de una autoestima baja, qué consecuencias tiene de adulto, cómo se puede reforzar y cuándo hay que acudir a un profesional lo detalló en esta entrevista: