Soy técnica en nutrición y entre los congelados de Mercadona siempre elijo estos productos

Aunque a veces los congelados han tenido una mala fama, lo cierto es que muchos de ellos son opciones nutricionales excelentes, prácticas y asequibles. "En Mercadona es posible encontrar productos congelados que destacan por su calidad y versatilidad, ideales para una alimentación equilibrada y realista", resalta la técnica en Nutrición y Dietética Ana Luzón. Éstos son los que esta experta nos recomienda.

Luzón califica las verduras y hortalizas congeladas como sus "básicos". "Me encantan las migas de coliflor o el salteado de setas. Estas opciones no solo mantienen intactas sus propiedades nutricionales (ya que son ultracongeladas poco después de la recolección), sino que también me ahorran tiempo en la cocina", explica. La forma de usarlas, según aconseja, es, por ejemplo, "para hacer salteados rápidos, cremas de verduras o incluso para añadir un toque vegetal a platos como tortillas o arroces", destaca.

Su segunda opción es el pescado y marisco congelado de Mercadona, que considera "una excelente alternativa cuando buscas calidad sin gastar demasiado". "Mis favoritos incluyen los filetes de merluza sin piel, que son una fuente estupenda de proteínas magras y ácidos grasos omega-3; las gambas peladas, que son perfectas para añadir a salteados, sopas o arroces, y los calamares en anillas, porque son ideales para recetas rápidas al horno o a la plancha", explica esta nutricionista. Añade, además, que "el pescado congelado conserva sus propiedades nutricionales y es una forma cómoda de incluir más pescado en la dieta sin preocuparte por la caducidad".

También nos aconseja las frutas congeladas. "Mercadona tiene una buena selección de frutas congeladas, como frutos rojos, mango o plátano en rodajas. Éstas son perfectas para preparar smoothies, postres saludables o para añadir directamente al yogur", propone Luzón. En cuanto a sus ventaja nutricional, esta técnica en dietética dice que "son una excelente fuente de vitaminas, antioxidantes y fibra. Además, al estar ultracongeladas, mantienen su calidad y sabor".

Por otro lado, también nos llama la atención sobre los platos preparados saludables. "Aunque siempre promuevo cocinar en casa, entiendo que a veces el tiempo no da para todo", explica. "Algunos de los platos preparados congelados en Mercadona, como los arroz tres delicias o las menestras de verduras con quinoa, pueden ser una buena base para una comida equilibrada si se combinan con una fuente de proteínas adicional, como pollo o tofu", añade esta experta.

Y ya, en general, para elegir de forma adecuada los congelados, Ana Luzón aporta tres consejos: "Lee siempre las etiquetas, busca opciones con listas de ingredientes simples y evita productos con azúcares añadidos, aceites de baja calidad o aditivos innecesarios; en segundo lugar, elige básicos versátiles, opta por productos que puedas combinar con facilidad en diferentes recetas, y en tercer lugar, controla las raciones, porque, aunque los congelados son prácticos, es importante evitar consumirlos en exceso y mantener el balance en tu dieta diaria".

En resumen, concluye esta experta, "los congelados no sólo son aliados de la cocina rápida, sino que también pueden ser parte de una alimentación equilibrada si sabemos elegir. Aprovecha estas opciones y crea platos deliciosos y nutritivos sin complicarte la vida".