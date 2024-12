Una médico digestivo pide comer turrón y roscón para engañar al cuerpo con la dieta

"Pretender pasar por este mes y estas fiestas sin comer algo de más que nos gusta cuando estamos rodeados de un ambiente festivo, a mí me parece ilusorio". Así lo ha explicado la médico estético y nutricionista María José Crispín, en una entrevista que ha concedido a la revista Telva.

La experta ha hablado acerca de los excesos, dado que se aproxima la Navidad, esa época del año marcada por los regalos, las reuniones familiares y las cenas o comidas copiosas. Y ha compartido algunos consejos.

"Si te gustan el turrón o el roscón, tienes que probarlos y disfrutarlos", asegura Crispín. De esta forma, según ella, es una forma de "luego tener la sensación de que nos hemos permitido un montón de cosas y a partir de ahí ser capaces de volver a la rutina cuanto antes y con ganas".

Por su parte, la nutricionista Elvira Berenguí ha hablado sobre este mismo tema y ha compartido otras tantas indicaciones para pasar estas fiestas sin dejar de planificar menús más o menos equilibrados, a pesar de los caprichos.

Una de las ideas que ha defendido Berenguí a Telva pasa por preparar comidas en las que se incluyan verduras variadas, así como mariscos o pescados. La misma experta ha defendido no dejar de lado la actividad física, además de poner límites a la hora de comer. Es decir, si a alguien no le apetece seguir comiendo, no dejarse llevar por las insistencias ajenas.

Finalmente, ha instado a tener precaución con los productos alimenticios que avisan de que no contienen azúcar. Estos, de acuerdo a lo recogido en la revista Telva, no distan tanto de los dulces tradicionales.