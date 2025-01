Una nutricionista aclara si el pescado enlatado es saludable: no puede ser más clara

Las latas de conserva de pescado son una opción recurrente que permiten por un lado el almacenaje sin problema de fechas de caducidad próximas y, por otro lado, una solución rápida y económica para tomar un aperitivo o para dar un toque de proteína a otras elaboraciones como pueden ser ensaladas o pastas.

No obstante, siempre suelen estar presentes las dudas de si su contenido en sal o en mercurio las hacen saludables. La nutricionista Mihaela Bilic dejó clara su opinión al medio rumano Realitatea.

"El pescado enlatado merece más atención. Te recomiendo que no los desprecies, porque son una fuente práctica, eficaz y asequible de omega-3. Ya sea atún, sardinas, espadín, arenque o caballa, el pescado enlatado es saciante, dietético (especialmente si se come en salmuera o salsa de tomate, no en aceite) y ¡está listo!", destacó.

Bilic destacó el contenido nutricional de ciertas conservas como las sardinas, de las que apunta que una lata puede suplir las necesidades de calcio de un adulto debido en parte a sus espinas comestibles.

Precisamente las sardinas tienen numerosos beneficios e incluso hay estudios que apuntan a una reducción del riesgo de diabetes tipo 2. Un estudio de la UOC publicado en 2021 encontró cierta relación entre el consumo de sardinas naturales y en conserva con la disminución del índice de resistencia a la insulina (HOMA-IR), el aumento del colesterol bueno (HDL) y de las hormonas que mejoran el metabolismo de la glucosa (adiponectina), la disminución de los triglicéridos y una bajada de la presión arterial.

También recordó que la versión en salsa de tomate de las conservas puede añadir otros beneficios nutricionales a los del propio pescado rico en proteínas y omega-3, este ingrediente ayuda a absorber el hierro.

La nutricionista también destacó la facilidad de transporte y versatilidad del formato. "No tienes que preocuparte por el olor a pescado en la cocina: puedes llevarte la lata fácilmente a la oficina o comértela cuando necesites una comida rápida y nutritiva", añadió.