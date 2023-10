Esta es la lata de conserva más recomendada por los nutricionistas

Las latas de conserva son una opción fácil para comer sano y no tener que preocuparse por las fechas de caducidad. Sin embargo, no todas las conservas son iguales. Los expertos recomiendan revisar que estas no contengan ningún aditivo y que sean con aceite o al natural. Además tampoco se recomienda excederse en su consumo y tomarlas no más de dos o tres veces en semana.

Dentro de las conservas, también hay distintos tipos y las hay más recomendadas y menos por los expertos. Una de las más recomendadas es la de sardinas, o eso establece un estudio de la UOC publicado en 2021 liderado por la profesora e investigadora de Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC y del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Diana Alicia Díaz Rizzolo.

Según esta investigación, el consumo de sardinas, ya sea en conserva o al natural, de forma regular podría prevenir la diabetes tipo 2. "Nutrientes presentes en la sardina en altas cantidades, como la taurina, el omega 3, el calcio y la vitamina D, tienen un rol protector ante esta enfermedad", explican.

Para el estudio se utilizaron latas de sardinas en conserva y se observó que se disminuía el riesgo de diabetes cuando su consumo era de dos latas a la semana. "El grupo que tomó sardinas tenía un 37% de participantes con un riesgo alto al iniciar el estudio, y después de un año solo un 8% seguían teniendo un riesgo muy alto", apuntan.

Entre los parámetros que mejoraron se encontraron con la disminución del índice de resistencia a la insulina (HOMA-IR), el aumento del colesterol bueno (HDL) y de las hormonas que mejoran el metabolismo de la glucosa (adiponectina), la disminución de los triglicéridos y una bajada de la presión arterial.

Sin embargo, el equipo de investigación liderado por Rizzolo advierte de que a pesar de que los beneficios se deben principalmente a la taurina, omega 3, calcio y vitamina D, tomar estos suplementos por separado para prevenir la diabetes no es igual de efectivo. "Los nutrientes pueden ejercer un papel imprescindible en la protección y tratamiento de muchas patologías, pero su efecto suele ser causado por la acción sinérgica entre ellos y la matriz alimentaria que los contiene", señala Rizzolo en la web de la UOC.