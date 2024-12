Siete frases que usan los falsos intelectuales: "En mi humilde opinión..."

"Ser un intelectual genuino no es cuestión de pretensiones, no es algo que se pueda fingir con unas cuantas palabras grandilocuentes. Es una actitud que implica curiosidad, pensamiento crítico y humildad", afirma Ethan Sterling, experto en emprendimiento y desarrollo personal en la web especializada en negocios digitales The Blog Herald.

Lo 'peligroso' es toparse con un falso intelectual, esos que tienen la habilidad de soltar frases que suenan impresionantes, cuando no arrogantes y condescendientes.

Pero es fácil identificarlos, como asegura Sterling, porque hay siete frases que estos fraudulentos intelectuales utilizan de forma indiscriminada en las conversaciones.

Estas son las siete frases que usan para parecer más inteligentes:

1) “En mi humilde opinión"

Cuando introduce una reflexión con estas palabras, aunque parece una perspectiva reflexiva e imparcial, en realidad podrían estar tratando de imponer sus opiniones.

2) “Lo leí en un estudio”

Muchas veces usan esta frase sin poder citar el estudio real.

3) “Para ser honesto…”

Pueden utilizarlo para crear una fachada de confiabilidad.

4) “Como todos saben…”

Así intentan afirmar su superioridad intelectual, asumiendo que su conocimiento es común y que todos los demás ya deberían saberlo.

5) “Estoy haciendo de abogado del diablo aquí…”

La suelen utilizar para cuestionar un punto de vista, no necesariamente porque no estén de acuerdo, sino para generar un debate .

6) “Predije que…”

La suelen utilizar para parecer perspicaces o previsoras, lo que implica que tienen una comprensión o intuición superiores.

7) “No puedo ser el único que piensa…”

Con este, su propósito es insinuar que cualquiera que piense diferente es una minoría o está de alguna manera equivocado.