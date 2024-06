Una psicóloga advierte de las tres frases más típicas de una pareja tóxica

Cuando alguien está en una relación tóxica, no suele darse cuenta de ello. Sin embargo, una experta ha señalado ahora cuáles son las frases exactas que hacen saltar las alarmas en las relaciones. Y son un buen indicativo para salir corriendo si escuchas alguna de ellas.

Como recoge el medio griego in magazin, la psicóloga Erin Leonard ha publicado un artículo en la revista Psychology Today en el que ha revelado cuáles son las expresiones "aparentemente inocentes" que indican que ha llegado el momento de dejar marchar a esa persona con la que mantienes una relación.

Las tres frases más típicas de una pareja tóxica

- "Siento que te sientas así". Según la experta, si tu pareja te dice esta frase es porque está intentando desplazar toda la responsabilidad del sentimiento desagradable hacia ti, pese a que seguramente la culpa sea porque tu pareja ha hecho algo mal. "Te están diciendo que no tienes permitido enfrentarte a ellos o expresar un sentimiento que no les gusta", comenta.

Además, Leonard considera que no se trata de una disculpa verdadera, porque lo que realmente debería decir es "siento haber hecho eso que te hace sentir mal". Según la psicóloga es una "declaración de anti-empatía", en la que deja entrever que no le importas lo suficiente como para intentar entender cómo te sientes o qué es lo que quieres decir.

- "Tienes un problema de temperamento". La experta dice que "ser atacado/a de forma injusta cuando no eres tú quien ha hecho algo mal, puede ser exasperante", y que es normal estar enfadado en esa situación. Sin embargo, los narcisistas "se aprovechan de ello y acusan a la otra persona de estar fuera de control". Y con esta frase muestran su enfado culpando de todo a su pareja.

- "Lo has estropeado todo". Ésta suele ser una forma de distracción en la que tu pareja intenta echarte la culpa para que se te olvide de por qué te enfadaste en un principio. "Te están comunicando que no puedes enfrentarte a ellos o expresar una emoción que no les gusta", explica. Pero para ella lo más importante para mantener una relación sana es hablar de los problemas con la pareja.