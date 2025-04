Michelle Obama habla por primera vez sobre los rumores de divorcio

En los últimos meses, los rumores de crisis en el matrimonio de Barack y Michelle Obama, expresidente y ex primera dama de Estados Unidos, han sido continuos, con algunas (malas) lenguas señalando además a la actriz Jennifer Aniston como posible causa.

Dos ausencias de Michelle Obama de sendos actos institucionales se interpretaron además como señales de ruptura, puesto que no acudió al funeral de Jimmy Carter –al que sí acudieron las mujeres de los demás expresidentes y Barack fue solo– ni a la toma de posesión de Donald Trump que se celebraron en enero.

Ahora, en una entrevista en el podcast Work in Progress, se ha referido por primera vez a todos los comentarios sobre su matrimonio, al hilo de que le preguntaran acerca de cómo lleva el síndrome del nido vacío ahora que sus dos hijas son mayores.

"Es la primera vez en mi vida que yo misma tomo todas mis decisiones", reflexionó la ex primera dama. Como argumentó, "como madre y persona ocupada", tenía la "excusa" de tener que encargarse de ellas para no hacer ciertas cosas o que la agenda de su marido dictaba la suya en cierta manera.

"Ahora no puedo culpar de mis decisiones e indecisiones a nadie más que a mí [...] si soy honesta, podría haber tomado muchas de estas decisiones hace años, pero no me di esa libertad", señaló.

Michelle Obama también destacó que sus últimas decisiones, como no acudir a esos actos de enero, son muestra de que eso ha cambiado y de que ya no se deja llevar por la culpa: "Elegí lo mejor para mí, no lo que debía hacer, no lo que pensé que otra gente quería que hiciera".

"Como mujeres sufrimos por decepcionar a la gente. Este año, ni siquiera entendían que estaba decidiendo por mí misma. Daban por hecho que mi marido y yo nos estábamos divorciando, no que pudiera ser una mujer adulta tomando decisiones", añadió.