Golpe al pasaporte español: este país europeo cambia las reglas para entrar

El 'Brexit' sigue coleando años después de hacerse oficial... y lo que queda. Después de un rosario de efectos colaterales, le toca el turno a los pasaportes y visados, ya que 2025 supone un cambio relevante.

Aún no se ha hecho efectivo, pero quedan meses para otro gran movimiento en las relaciones de la UE con Reino Unido. Y eso afecta, evidentemente, a España... mientras se mantienen negociaciones sobre Gibraltar.

A partir del 2 de abril de 2025, todos los ciudadanos de la UE que deseen viajar al Reino Unido deberán tener una autorización de viaje electrónica, conocida como ETA. Por ello, el pasaporte no será suficiente.

Este permiso se puede solicitar online a partir del 5 de marzo de 2025, con un precio de 10 libras (casi 12 euros) y tendrá una vigencia de dos años o hasta que expire el pasaporte del titular.

No es sólo que ya no valga con el DNI para entrar a Reino Unido, como sí ocurría mientras era parte de la UE. Es que ahora, con las nuevas 'relaciones' bipartitas con Londres, quienes quieran viajar podrán hacerlo dentro de un límite, que no pasen de seis meses en sus estancias, ya que para periodos más largos se exigirá un visado.

Estas normas ya son efectivas en otros territorios, porque para los ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea entraron en vigor desde el pasado 8 de enero.