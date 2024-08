La playa valenciana infinita que enamora a los medios internacionales gracias a su tesoro inesperado

España está llena de lugares mágicos sacados de película, desde montañas imponentes que rascan el cielo hasta costas doradas bañadas por las aguas turquesas del Mediterráneo. En cada rincón del país la naturaleza despliega su esplendor, ofreciendo paisajes que cautivan a todo tipo de visitantes. Y no solo eso, sino que también hay lugares especiales que consiguen hacerse eco en los medios internacionales gracias a su belleza indiscutible.

Sin ir más lejos, una de las playas que conforman El Campello se ha colado en la lista prestigiosa de las diez mejores costas de la Comunidad Valenciana elaborada por la revista National Geographic. Se trata de la playa Muchavista, la “más familiar y animada del Campello”. Conocida por su arena dorada y sus vistas interminables al Mediterráneo, esta playa de más de tres kilómetros de extensión y 80 metros de anchura está dando mucho de qué hablar.

No solo por su belleza incuestionable ni por su ambiente relajado que invita a la desconexión, sino también por su riqueza geográfica. Entre los motivos que hacen especial esta playa la revista ha señalado que Muchavista alberga un rincón un tanto sorprendente. “Un pequeño tesoro natural en el que todavía se pueden ver pequeñas barcas de pescadores varadas en la orilla de gravas”, explica la entidad.

Un rincón cuanto menos pintoresco

Se trata de una extensa pradera de posidonia oceánica, una planta marina que crece en aguas limpias y juega un papel crucial en la preservación del ecosistema marino. Este rincón tan pintoresco y lleno de magia se esconde en el conocido Rincón de la Zofra y se ubica en el extremo norte de la playa valenciana. “Para llegar hay que seguir la arena hasta cuando casi desaparece por el mar”.

Una fusión de tramo de costa con la playa de Muchavista que no solo ha cautivado a la revista internacional, sino también a todos los visitantes que caminan por su espectacular paseo marítimo. No obstante, este no es la única maravilla que esconde este pequeño litoral del Campello, sino que parte del mérito de su ambiente animado son los diversos restaurantes, arrocerías y terrazas que se llenan de cientos de comensales cada verano.

Además, el aspecto urbano y la bandera azul que suele lucir con relativa frecuencia hacen que la popularidad de esta playa haya aumentado notablemente, con turistas nacionales e internacionales que se acercan para descubrir este paraíso mediterráneo. Consolidándose así como un destino imprescindible para los amantes de la naturaleza y del turismo sostenible.

Muchavista no solo ofrece un paisaje de ensueño, sino también una oportunidad única de conectar con la naturaleza en su estado más puro. Con su pradera de posidonia y su horizonte infinito, esta playa valenciana continúa enamorando a todo el que la visita, convirtiéndose en un referente internacional que permite desde realizar diversos tipos de deportes náuticos hasta caminar por su paseo peatonal.