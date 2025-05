La playa más bonita de España adorada por los hippies se desploma 20 puestos en un nuevo ranking mundial

La playa española de Rodas, en las Islas Cíes (Vigo), fue elegida por el medio británico The Guardian como la más bonita del mundo. Sin embargo, recientemente se ha publicado la lista The World's 50 Best Beaches y la playa gallega se ha desplomado unos 20 puestos.

En concreto, en ese nuevo ranking mundial la playa de Rodas ha pasado a situarse en la decimoctava posición. No obstante, a nivel europeo sí que continúa ostentando un puesto bastante elevado: el cuarto.

Más allá de ser una de las playas más hermosas del planeta, la de Rodas también es conocida por haber sido habitada en los años 60 y 70 por hippies que montaron sus propias edificaciones.

Sin embargo, esas personas que se habían instalado en la playa de Rodas se vieron obligadas a abandonarla en la década de los 80 cuando las Islas Cíes fueron declaradas como parque natural.

Más allá de esa curiosidad, desde The World's 50 Best Beaches definen a la playa de Rodas como "una de las más bellas de Europa, con suave arena blanca y aguas claras y tranquilas" y añaden que "muchos se refieren a playa de Rodas como un paraíso caribeño, pero con las frescas y refrescantes aguas del Atlántico".

"El entorno es igualmente impresionante, con la playa rodeada de frondosos pinares y dunas. La única forma de llegar a ella es en barco, lo que garantiza una escapada tranquila en la que los visitantes pueden nadar, tomar el sol o explorar los senderos de los alrededores sin grandes aglomeraciones", destacan desde The World's 50 Best Beaches.

Este es el ranking de las 50 mejores playas del mundo en 2025:

Cala Goloritzé (Italia) Entalula Beach (Filipinas) Bang Bao Beach (Tailandia) Fteri Beach (Grecia) PK 9 Beach (Polinesia Francesa) Canto de la Playa (República Dominicana) Anse Source d'Argent (Seychelles) Nosy Iranja (Madagascar) Ofu Beach (Samoa Americana) Grace Bay (Islas Turcas y Caicos) Turquoise Bay (Australia) Boulders Beach (Sudáfrica) Pink Beach (Indonesia) Shoal Bay East (Anguila) Detwah Lagoon (Yemen) Voutoumi Beach (Grecia) One Foot Island (Islas Cook) Playa de Rodas (España) Playa Balandra (México) Pontal do Atalaia (Brasil) Wharton Beach (Australia) Cayo de Agua (Venezuela) Seven Mile Beach (Islas Caimán) Cayo Zapatilla (Panamá) Baía do Sancho (Brasil) Horseshoe Bay (Bermudas) Pulau Palambak (Indonesia) Freedom Beach (Tailandia) The Baths (Islas Vírgenes Británicas) Anse Georgette (Seychelles) Ffryes Beach (Antigua y Barbuda) Grand Anse (Granada) Le Morne Beach (Mauricio) Bahía de las Águilas (República Dominicana) Meads Bay (Anguila) Porto Katsiki (Grecia) Nudey Beach (Australia) Bon Bon Beach (Filipinas) Saadiyat Beach (Emiratos Árabes Unidos) Goyambokka Beach (Sri Lanka) Playa Punta Uva (Costa Rica) Siesta Beach (EEUU) Paje Beach (Zanzíbar) Klein Bonaire Beach (Bonaire) Cathedral Cove Beach (Nueva Zelanda) Santa Giulia (Francia) Gardner Bay (Ecuador) Keem Beach (Irlanda) Kuramathi Sand Bank (Maldivas) La Pelosa (Italia)

