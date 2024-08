La prensa internacional aterroriza a los turistas que viajan a España por el tiburón blanco

Dave Fleetham/Design Pics Editorial/Universal Images Group via Getty Images

Alarmismo y temor están prendiendo en algunos titulares de la prensa extranjera, sobre todo británica y alemana, relacionados con una supuesta amenaza mortal en la costa española. Lo hacen con la silueta de la aleta de uno de los depredadores marinos más peligrosos del mundo. El gran tiburón blanco (Carcharodon carcharias).

Esta variedad de escualo está siendo objeto de una intensa búsqueda -científica- en aguas españolas, a pesar de tratarse de una auténtica rareza. Todo parte del avistamiento registrado en junio de 2018 en Mallorca, a tan solo 15 kilómetros de la costa balear. Aunque desde entonces no ha habido rastro de aquel tiburón blanco, no es extraño encontrarse con una alerta de un medio extranjero.

Prueba de ello es el caso del medio británico Ealing Times que acompaña una información al respecto con el siguiente titular: 'Se cree que grandes tiburones blancos rondan las costas españolas'.

"La presencia es normal, pero no es habitual verlos"

En este sentido, dicha publicación británica recoge varios testimonios de científicos y expertos dados a conocer en reportajes de medios españoles y que permiten arrojar luz sobre si es realmente destacable la presencia de aquel ejemplar en baleares. "La presencia de tiburones en la costa cantábrica es normal, pero no es habitual verlos, ya que hay muy pocos ejemplares, señala Pablo García, de The Save the Mediterranean Expedition, en declaraciones a El Correo.

"Podrían estar utilizando el Mediterráneo como una especie de guardería"

"Las hembras del Atlántico podrían estar utilizando el Mediterráneo como una especie de guardería: irían allí a parir y, cuando las crías crecieran, saldrían por el Estrecho de Gibraltar", señala el experto Pablo García Salinas a El País.