'National Geographic' desvela el pueblo donde nació el Papá Noel vasco

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, millones de niños esperan con ilusión la llegada de Papá Noel, la figura más internacional de estas fechas. Sin embargo, su representación varía notablemente según la región. Por ejemplo, en Escandinavia se conoce como Joulupukki, mientras que en Italia los regalos son entregados por la Befana. En España destacan los Reyes Magos, aunque también tenemos nuestra propia versión del tradicional Santa Claus.

Estamos hablando del Olentzero, un personaje clave en las tradiciones navideñas del País Vasco y Navarra. Representa a un carbonero bondadoso que, según la leyenda, desciende de las montañas a lomos de su burro para repartir regalos entre los niños el 24 de diciembre. Su rostro está manchado de carbón y tiene un característico pañuelo alrededor del cuello y unas alpargatas.

Su figura ha evolucionado con el tiempo y, en la actualidad, es un referente de identidad cultural, además de una alternativa local a figuras tan globalizadas como la de Papá Noel. Con profundas raíces en la mitología y la cultura local, el Olentzero simboliza el solsticio de invierno y actúa como portador de regalos para los niños que han tenido un comportamiento ejemplar a lo largo de todo el año.

¿De dónde es?

En uno de sus reportajes más populares, National Geographic ha revelado que esta icónica figura navideña proviene de Lesaka, un pintoresco pueblo situado en la comarca de Cinco Villas – Bortziriak. Este municipio, conocido por su arquitectura medieval y su entorno natural, ha mantenido vivas las costumbres relacionadas con el mítico carbonero, convirtiéndose en un epicentro de sus celebraciones.

No obstante, el origen del término Olentzero ha provocado varios debates que no terminan de decantarse por una hipótesis final. Una de las teorías, propuesta por el historiador Lope Martínez de Isasti, sostiene que en 1625 la Nochebuena era conocida como onenzaro (“tiempo de lo bueno”) o gabon (“noche buena”). “Según este planteamiento, Olentzero sería entonces una fecha concreta y no una figura mitológica”, afirman desde la revista.

Independientemente de esto, este entrañable personaje se ha convertido en una figura simbólica de Lesaka, donde cada 24 de diciembre las calles se llenan de vida con concursos de figuras del Olentzero y pasacalles en los que se celebra al personaje en un ambiente alegre y comunitario. Estas actividades no solo refuerzan los lazos entre los vecinos, sino que también inunda las avenidas de un espíritu navideño que devuelve la ilusión hasta a los más mayores.